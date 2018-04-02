苹果教育发布会，教育市场难买帐

苹果 3 月底的春季教育发布会，除了发布一款低价的 iPad ，同时宣布了一些校园优惠措施，例如使用学校官方开设的 iCloud 账户，每人获得 200GB 的存储空间。

如果单纯就丰富 iPad 产品线的诉求来考虑的话，那么苹果这款低价 iPad 产品进一步的拉低了 iPad 的入门门槛，甚至在承担以前 iPod touch 所承担的，让低价位消费者实现 iOS 入门的任务。

但是毕竟苹果自称做这个发布会的目的是为了教育而不是促销。所以新发布是否能够被学校接受才是重点。不幸的是，真正在教学过程中使用电子化教材的学校，似乎并不满意苹果这次的表现。9to5mac 聘请了专门的教育评论员 ，对这次发布会给出了比较负面的看法。

这篇评论认为，苹果虽然给学校 IT 部门和老师提供了非常基础的定制化方案，根据 ClassKit 等如果稍加开发，也确实可以做出适合本学校的定制教学计划。但是学校的主要目的是教学，而不是做开发。所以学校上下可能根本没有足够的时间和精力，去顾及教学计划之外的事情。电子教具的目的应该是帮助老师和学生们减轻日常事务的负担，而不是反过来，通过增加他们的认知成本，给他们的生活平添新的压力。

所以在美国学校中，基本都偏向使用早已经定型的工具，并且使用它们的缺省设置。例如，想实现在校内跟学生们聊天，会直接申请一个谷歌 G Suite 套件，而如果要进行文档处理会直接使用微软 Office、谷歌文档或者苹果的 iWork 办公套件，他们并不在乎这些工具是否专门为学校作了量身定制。

彭博新闻 转引研究公司 Frost＆Sullivan 的数据称，去年全球教育技术市场的收入为 17.7 亿美元。据 Futuresource Consulting 公布的数据显示，去年第三季度美国幼儿园到高中的学生群体的移动计算出货量占比，Chromebook 或 Android 平板占有 60％的市场份额，Windows 电脑占 22％，Mac 和 iPad 加起来占 17%。

正如上文所提到的那样，谷歌服务以及能通过浏览器和家长控制，来访问大多数教学需要的网站的设备，已经足够使用。接下来要做的就是造价足够低廉而且坚固耐用。众多使用谷歌安卓系统的平板电脑，可以将造价压缩到 100 到 200 美元，而且都提供相对坚固耐摔的外壳和保护膜，即使在屏幕分辨率、响应速度等指标上有落后，但是也是符合教学要求的完美选择。所以不难解释为何谷歌拥有强大而稳定的市场份额。

接下来微软和苹果大致平分秋色。但值得指出的是，微软现在仅有一个供桌面、笔记本电脑以及可触控平板同时使用的统一的 Windows 系统。大多数运行在桌面电脑上的软件，都能够顺利的运行。当孩子的教学用不到这些复杂软件的时候，又可以选择 Windows 10 S 模式暂时封锁。所以，一台电脑理论上可以让学生从小用到大。

苹果的市场份额是由 Mac 和 iPad 共同组成的。但现在，苹果显然想方设法在校园市场当中压缩 Mac 的比例，转而提升 iPad 的比重。

实际上，Windows 或 macOS 对校园优惠的重要性，不仅在于系统和设备本身，还关系到其他一些针对校园的产品如 Autodesk、Adobe 等公司产品的运行环境。这些重量级和专业的软件产品显然不能在 iOS 和 Android 找到替代。

如果执意要压缩桌面系统的比重，那么苹果想要做到的是，让孩子们在学校时期就认识到 iPad 也是一种生产力工具，正如他们之前所进行的一系列广告宣传，将 iPad 作为 PC 使用，但似乎很难取得人们的认可。

iPad 作为生产力工具本身的单薄，短时间之内难以通过刺激开发者解决。苹果这一次在 iPad 版 Pages 上引入了制作电子书的工具，但这个工具的专业度显然比不上桌面版的 iBook Author。同样你也不能在 iPad 上使用 Xcode 的替代品编程，虽然有一款名为 Swift playgrounds 的游戏，但是仅仅能起到入门的作用。

总之，没有理由让孩子们在学校使用一套设备，到了真实的世界当中又去学习另外一套设备。实际情况下 iPad 在校园当中的大多数应用，还是需要通过浏览器上网来解决；但一旦沦为一个网络浏览器，它跟安卓平板相比就没有任何性价比上的优势，还不用说屏幕很容易碎，碎了很心疼。

历史上苹果曾经做过针对教育领域的专门发布，第一次是在 21 世纪初，推出了最后一款使用 CRT 显示器的 Mac 产品 eMac。但当时只宣布针对教育渠道贩售的做法失败了，后来就变成了廉价的 Mac 消费级产品，任何人都可以买。此后这种入门级的 Mac 产品就演变为了不带显示器的 Mac Mini。

更多苹果在教育领域的做法，都和 eMac 类似，最终没有完全起到原本设计的为教育领域提供方案的作用，而是丰富了面向大众的低价消费级产品线。估计这次也不例外，打着面向教育市场的旗号，最终只是给市场推出了一款 2000 块钱以内的 iPad 选择而已。如此一来，也难怪我会听到有人阴暗的揣摩说苹果是在变相清理库存零件了。