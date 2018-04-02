NHK 推人工智能主播，深夜档出现 5 分钟 新闻

日本放送协会（NHK）将从今年 4 月开始在电视节目中使用人工智能主播“读新闻的 Yomiko”（ニュースのヨミ子）。Yomiko 将通过 CG 技术制作，在东京时间晚 11 点 10 分播出的“NEWS CHECK 11”节目中出现，大约播报 5 分钟。

不过，Yomiko 播报的新闻稿件依然由记者写成，“人工智能”的部分在于 Yomiko 的声音，技术人员获取 NHK 主播阅读新闻的录音数据，并将这些数据分解为 10 万个“音素”，最终生成属于她自己的声音。

Yomiko 事先被录入了全国地名、专有名词和地方口音等信息，所以在播报新闻的过程中将可以准确描述新闻内容。不过我们从 Yomiko 的 官方页面 发布的语音内容中依然可以听出几分不自然。

NHK 还专门为 Yomiko 建立了 手机页面 ，用户访问时，将可以通过 AR 功能与 Yomiko 合影，但手机必须使用 iOS 11 或 Android 7.1 以上版本的系统，并且通过 Safari（iOS）或 Chrome（Android）访问。

除此之外，Yomiko 还将在 2018 年 4 月开始进入 Google Assistant 平台，用户将可以通过 Google Home 智能音箱或 Google Assistant 手机应用唤醒 Yomiko，亚马逊 Alexa 对应的版本也将在 6 月上线（不过可能只在 日语版 出现），目前还不清楚未来是否会在本土诞生的 LINE Clova 上推出。

Yomiko 的开发方式似乎和日本目前已经出现的以黑柳彻子为原型的机器人“小豆豆”（Totto，名称来自黑柳彻子的昵称）相似，后者同样通过分析黑柳彻子主持的电视节目《彻子的房间》生成人工智能的声音，“小豆豆”主持的节目 《豆豆的房间》 已经在 YouTube 上线。