小佩战略核心回归产品线，一口气发布 9 款智能养宠神器 新闻

4 月 2 日消息，随着现代人对科学养宠观念的接纳度与日俱增，科技养宠可以给生活带来诸多益处。宠物行业生态正向着一个逐步成熟完善的方向飞速前行。近日，PETKIT 小佩 发布了覆盖“吃、喝、住、行、清洁、玩乐”六大主题的九款宠物用品，分别是 15°可调式猫碗、智能 冷暖宠物窝、宠物深睡床垫、智能净味器、净味猫厕所、训导狗厕所、泡泡洁足杯、粉饼按摩梳，以及玩趣森林狗玩具，将“科技养宠”的理念与宠物行业全方面接轨。

PURA 系列作为本场发布会的主角，带来了小佩对宠物家居清洁场景的完整解决方案。PURA 系列的小佩智能净味器、小佩净味猫厕所、小佩训导狗厕所的诞生，力求全方位立体解决宠物家居清洁场景下主人遇到的困扰。其中 PURA AIR 小佩智能净味器采用了不同于传统遮盖式除臭的方式，避免了现有产品所存在的事后补救、安全隐患等诸多弊端。这款产品不仅“智能”地主动感知异味源头，更从物理和化学双维度进行强效祛味抑菌，可以分解宠物排泄物中的氨气和硫化氢分子，同时释放的负离子可以沉降空气中的颗粒物质，达到抑菌、降味的效果。

另外，PURA AIR 还是连接 PURA 系列的中心，不仅可以单独使用，还能灵活搭配一同发布的能够完美解决带砂问题的顶出式半封闭净味猫厕所，以及解决狗狗室内排泄和清理问题的训导狗厕所，为养宠者们做到“工欲善其事，必先利其器”的猫狗日常清洁解决方案。

而小佩智能冷暖宠物窝在去年 8 月的亚宠展上就已预先崭露头角。小佩力在打造一款有“温度”的宠物窝。通过制冷制热模块和独特的风道设计，让冷暖窝可以快速有效地为宠物提供一年四季最适宜的温度，怀抱式的设计给予爱宠更安心的睡眠环境。不仅如此，窝内红外感应器可检测和记录爱宠的休憩时长，让主人通过数据，与爱宠的连接更紧密。

除了以上两款新品，在本次所发布的其他新品中，也融入了小佩在产品创新中对“科技创新”的理解，在设计与科技双重驱动下，以独特的角度切入市场，分别是：

FUN系列—— 小佩玩趣森林狗玩具

继喵星游乐场后，专为狗狗带来了三款漏食、磨牙、发声基础功能狗玩具，通过拟物的形态与独特的底座设计，引导主人及时清洗与整理，展现收纳生活的艺术之美。

FRESH系列—— 小佩 15° 可调式猫碗

从猫咪生理结构出发，所设计的全面贴合猫咪脸型的 15°可调式猫碗，让各类猫咪都能舒适享受每一餐。

SLEEP系列—— 小佩深睡宠物床垫

不同于 COZY 的智能温控，小佩专注于织物的设计师，从面料和材质入手进行创新设计，把人用的舒适床垫工艺带给宠物。

EVERCLEAN系列—— 泡泡洁足杯 粉饼按摩梳

解决狗狗外出脏污问题，提供 360°犬足清洁的泡泡洁足杯，以及让猫咪得到“梳适享受”，拉近主人与猫咪亲密关系的粉饼按摩梳。

另外在 2017 年一举大卖的小佩智能喂食器，继天使蓝后沿袭小佩一贯的极简风格，发布的白色款更易搭配各种家居风格。PETKIT 小佩郭维科表示，小佩今年的战略核心将回归产品线，优化产品品质和用户体验，认真做好产品，为全世界带来更好的养宠体验。