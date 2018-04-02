编者按：2011 年，动点科技 TechNode 主办发起了「ChinaBang Awards」年度评选。几年来，我们见证了一大批创业公司成长为行业内屹立不倒的独角兽，而伴随着「ChinaBang Awards 2018」的到来，我们特别推出了 此次专题 ，与大家一起回顾饿了么、摩拜单车、滴滴等这些 ChinaBang Awards 得主的发展历程，并见证更多让你心生澎湃的创新力量。

2017 年 11 月，成都大魔方演艺中心迎来首秀，拥有 1.2 万个座位的场地基本满座。不过，活动的主角不是演艺明星，而是手机厂商锤子科技创始人罗永浩。

在拿到来自成都市政府的 6 亿元 投资后，锤子科技来到这个城市发布年度新产品坚果 Pro 2 手机。罗永浩继续“说相声”，三个小时的发布会包袱不断，善于自嘲。并且，相比之前产品的褒贬不一，这款手机得到科技媒体的一致好评。

锤子科技成立于 2012 年，罗永浩此前的经历也与智能硬件没有关联。他曾任新东方学校的英语讲师，他的课风趣幽默，讲课视频被传到网上后成为流行，罗永浩因此登上百度年度搜索风云榜。2006 年，罗永浩创立博客网站“牛博网”。相比竞品，锤子科技是手机厂商中真正的 newcomer。

手机未动，系统先行。2013 年 3 月，智能手机操作系统“Smartisan OS”发布，支持小米手机 3/4、一加手机 1、三星 S5 等。据解释，Smartisan 是 smart 和 artisan 组成的合成词，意思是智能手机时代的工匠。

Smartisan OS 是一个基于安卓的深度定制系统，在系统 UI、解锁界面、便签功能方面带来优化。比如，为了让第三方应用的图标与系统更加协调，锤子科技为他们设计了约 1000 个图标 。对于 newcomer 罗永浩和锤子科技来说，这套系统向外界证明，他们有能力做手机。

从第一次发布会起，锤子科技就采用了发售门票的方式，要知道新品发布会更常见的做法是，厂商向媒体、合作商、粉丝免费发送邀请函。罗永浩在微博表示“为了更好的装逼，我们打算把锤子 ROM 的发布会门票定价为 144 元，233 元和 377 元”。也许在罗永浩看来，锤子科技的发布会不仅承担发布新品的功能，还是一场演出。

2014 年是这家公司历史上非常重要的一年：锤子科技发布第一款手机 Smartisan T1，罗永浩与评测博主王自如上演了那场知名的三小时直播辩论。

5 月 20 日，罗永浩主持发布会，锤子科技正式推出 Smartisan T1。这款手机的设计师是 Robert Brunner，他曾在苹果公司负责工业设计。Smartisan T1 配备 JDI 屏幕，采用玻璃背板，搭载高通骁龙 801 处理器，单核速度为 2.5 GHz。两天后，罗永浩在微博表示这款手机的预定量已经超过 5 万台。同年 7 月，Smartisan T1 正式上市时，罗永浩亲自为第一位机主送货上门。

Smartisan T1 被评测博主王自如指耐摔度低于平均水平、散热设计有问题等。罗永浩对此的回应是“约架”王自如，于 8 月 27 号在优酷平台进行直播，两人就关键问题进行辩论。辩论基本上被罗永浩主导，王自如在随后的声明也表示“我现场糟糕的表现，并没有将（视频评测团队）每一个人的努力完整的表达出来”。而关于辩论哪方才是赢家，大家没有一致的说法。

而总体来看，锤子科技这一年是丰收的。Smartisan T1 和 Apple Watch 并列，获得 2015 年 iF 国际设计奖金奖。锤子科技与大疆无人机、饿了么等公司一起成为动点科技举办的 ChinaBang 2015 年度创业公司 。

从结果看，锤子科技的融资保持着一年一轮的稳定节奏，从 2012 年的天使轮融资，直到 2017 年来自成都市政府的战略投资。如今锤子科技长长的投资方名单中有紫辉创投、和君资本、中信资本这样的 VC，也有陌陌、苏宁云商这样的企业。

看似稳定的融资背后是一些惊险的时刻。锤子 A、B 轮投资方紫辉创投创始合伙人郑刚的朋友圈评论证实了阿里曾计划投资锤子，但是最终没能实现，而成都市政府的融资终于为这家公司带来更多希望。

拿到成都市政府融资后，锤子科技与成都这个城市的关联更多了。文章开头提到的锤子坚果 Pro 2 手机发布会选择在成都举办，罗永浩在 2017 年表示，他“带了一个 120 人的团队，多半会在成都，用 9-10 个月的时间做一个非常非常不一样的系统出来，这个系统即便不是革命性的，也是一个准革命级的系统。”

拿到融资只是开始，锤子科技还有更多的困难要面对。据 TechCrunch 报道 ，中国智能手机市场在 2017 年首次出现出货量下滑，而且没有增长的情况。

虽然锤子科技的市场知名度和存在感很高，其出货量一直无法与其知名度匹配。不必说小米、OPPO、vivo 这样的主流品牌，根据移动互联网研究的数据服务公司 QuestMobile 的数据，即使是金立、魅族、酷派等品牌在用户规模方面也超过 锤子手机 。

因为竞争激烈而合并，在中国的科技行业再常见不过。智能手机行业初创公司九死一生，生存难度相比互联网企业丝毫不逊色。3 月初，据 腾讯科技 援引知情人士消息，中国主营安全相关的互联网公司奇虎 360 旗下“360 手机”正在和锤子科技（Smartisan）洽谈合并事宜。动点科技针对此消息向锤子科技求证，对方表示“目前没有相关消息披露”。

除了合并，保持竞争力的另一个法宝是站在前沿。3 月中旬，动点科技发现锤子科技已经在招聘网站“猎聘”发布了 “高级区块链开发工程师” 职位，工作职责主要是根据开发计划，独立完成区块链相关应用模块的设计、开发。而这也不禁让人对即将发布新产品的这家公司产生了更多的好奇。

下期预告：今天上午，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以 95 亿美元对饿了么完成全资收购。一路走来的饿了么不仅吸睛，而且受到资本市场的宠爱。敬请关注下一篇文章《饿了么：峥嵘十年，从校园崛地而起的外卖帝国》。