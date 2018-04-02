联合健康保险等公司利用区块链提升医疗服务提供商信息准确性 区块链

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对于病患来说，最好的选择当然是在自身经济可承受范围内找到最高的医生，对于保险公司和与其签约的医生来说，找到更合适的方法针对供应商名单进行持续更新，在管理成本方面来看或许会产生不同结果。现在，健康保险及卫生资讯科技公司联合健康保险（UnitedHealth Group），和它的医疗保险竞争对手哈门那公司（Humana）正 共同启动一项试点计划 ，两家公司想弄明白研究区块链技术是否有助于解决该问题。

据统计，医疗保健行业每年更新和追踪这些信息的管理成本超过 20 亿美元，2016 年，联邦卫生管理部门发现，近一半的医疗保险优惠计划的提供商列表不准确，包括地址和电话号码。

联合健康保险将在今年夏季推出新计划，外加上与奎斯特诊断公司（Quest Diagnostics）和 Multiplan 公司的健康保险顾问共同推出多项计划，以了解他们是否可以通过共享数据来削减成本，以及是否能够通过保持清单的准确性来减轻行政负担。

相关技术之外，那些向医生办公室运送实验用品的奎斯特诊断公司司机，将是对保险计划提供方的地址进行物理验证的关键。

据了解，联合健康保险和哈门那公司希望在今年秋季完成它们的研究项目。