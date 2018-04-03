谷歌 Chrome 商店将禁止挖矿扩展程序，苹果计划 2020 年在 Mac 使用自家处理器 | 早 8 点档 早8点档

谷歌将禁止所有加密货币挖矿扩展程序进入 Chrome 商店

周一，谷歌在 Chromium 博客中发文称，该公司将不允许任何新的加密数字货币“挖矿”扩展程序进入 Chrome 浏览器的网络商店，而此前已经进入了这个商店的挖矿扩展程序也将在不久之后被移除。

谷歌在博文中称：“到目前为止，Chrome Web Store 的政策允许上传加密数字货币挖矿扩展程序，前提为挖矿是其唯一用途，并需就挖矿行为向用户发出适当的通知。不幸的是，在开发者尝试向 Chrome Web Store 上传的带有挖矿脚本的扩展程序中，约有 90% 都并未遵循这些政策，因此已被拒绝进入该商店或已被移除。从今天开始，Chrome Web Store 将不再接受开采加密数字货币的扩展程序，现有扩展程序将于 6 月底被下架。区块链相关用途而非挖矿用途的扩展程序则仍可继续上传到 Chrome Web Store。”

外媒报道特斯拉每周生产 2000 辆 Model 3

4 月 3 日凌晨消息，据科技网站 Jalopnik 报道，特斯拉 CEO 马斯克在本周一发给员工的邮件中表示，特斯拉刚完成每周 2000 辆 Model 3 的产能目标。虽然这比初期的产能还是提升了不少，不过还是没有达到对外宣称的每周 2500 辆的目标。

此前，华尔街顶级投行摩根士丹利 (俗称“大摩”) 发布研究报告称，如果特斯拉想要以理想价格从投资者那里筹集到急需的资金，那么它必须迅速提高 Model 3 电动轿车的产量。并称“特斯拉 Model 3 可以达到每周生产 2500 辆及 5000 辆的精确时间，决定了特斯拉将按 175 美元股价还是按 561 美元股价从外部筹集资金。”

值得一提的是，特斯拉近来有些时运不济，就在 3 月底，因 动力转向装置存在缺陷，特斯拉紧急召回了 12.3 万辆 Model S。

苹果计划 2020 年在 Mac 上转用自家处理器，导致英特尔股价大跌

英特尔公司周一股价一度暴跌 9.2%，创两年多以来最大盘中跌幅。有消息认为该事件与传言中的苹果计划最早 2020 年开始在 Mac 上使用自家处理器的消息有关。这对英特尔来说不是什么好消息，因为英特尔全年营收中大约 5% 来自于苹果。

不过，Stifel 分析师 Kevin Cassidy 在一份研报中表示，在有关苹果据称计划最早 2020 年开始在 Mac 上使用自家处理器的消息传出后，英特尔股价下跌，市场有点反应过度，因为没有其他电脑制造商可能会考虑类似的举动。

印度电商 Paytm 获软银 4 亿美元投资

本周一，据监管文件显示，软银集团正在对印度电商 Paytm E-Commerce 投资 4 亿美元。阿里巴巴也在此轮融资中对该公司增投 4500 万美元。融资完成后，软银集团将得到 Paytm E-Commerce 公司 21.1% 的股份，而阿里巴巴新加坡电子商务公司目前持有 36.3% 的 Paytm E-Commerce 股份，仍然是该印度电商的单个最大股东。

软银在一份声明中表示：“结合强大的 Paytm 生态系统，我们相信 Paytm Mall 的线下到线上（offline-to-online）商业模式能成功。该商业模式使得印度 1500 万实体商店参与到了印度电子商务热潮中来。”

Paytm Mall 首席执行官阿米特·辛哈（Amit Sinha）表示，将使用来自软银和阿里巴巴的最新投资来发展其技术并建立高效的物流团队。

京东回应被五部门约谈：接受批评

4 月 2 日，北京市网信办、北京市公安局、北京市通信管理局、北京市工商局、北京市文化市场行政执法总队就京东在网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为，依法约谈网站相关负责人，并责令整改。

对此， 京东回应 表示高度重视，充分认识到自身在相关意识和管理制度方面的不足，认真接受批评。将在全公司范围内深入检讨和自查自纠，加强审核团队建设，落实审查管理职责。京东表示将积极配合相关监管部门的执法要求，举一反三，全面严肃整改，切实担当起企业应负的社会责任。