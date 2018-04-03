消息称滴滴、软银将以 10 亿美元投资摩拜单车，滴滴否认 新闻

更新：目前这一消息已经被滴滴方面否认，称未与摩拜单车谈过相关事宜。

据 新京报 援引接近摩拜单车方面的知情人士消息，滴滴出行和软银正打算以 10 亿美元投资摩拜单车，估值 45 亿美元，摩拜将在今天召开股东会讨论该议题。

这名知情人士称，“股东会还没开，一切都还是未知。”美团给出的 offer 摩拜方面还未最终确定，摩拜将在今天的股东会上讨论最终方案。

早些时候有消息称，美团已经和摩拜单车达成收购协议，摩拜将以 37 亿美元的价格 出售给美团 ，其中包括 27 亿美元的实际作价和 10 亿美元的债务。

针对美团收购摩拜的说法，美团点评和摩拜单车均表示不予置评。

摩拜从去年年底开始就被曝出新一轮融资的消息，此前还有消息称美团已领投摩拜单车新一轮 10 亿美元 融资。

摩拜单车此前已经在日本成立公司，并获得 LINE 领投 的 A 轮融资。

另一方面，作为摩拜单车在中国的竞争对手，ofo 小黄车也曾获得 来自滴滴的投资 ，去年 4 月开始，用户就可以直接用滴滴出行 app 解锁 ofo 单车 。去年 7 月有消息称，ofo 进行新一轮人事调整，滴滴系 三名高管进驻 ofo。