出行领域再下一子，消息称美团将以 37 亿美金收购摩拜 新闻

4 月 3 日消息，据蓝鲸财经报道，美团和摩拜已于近日达成收购协议，将以 37 亿美元的总价收购摩拜。

消息人士称这笔收购包括 27 亿美元的实际作价（12 亿美元现金及 15 亿美元股权）和 10 亿美元的债务。双方最快将于本周内正式宣布。

据了解，此前共享单车行业整体都处于相当严重的资金危机中。

比如 ofo 在今年 3 月获得来自阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本的 8.66 亿美元 E2-1 轮融资之前，就有消息称 ofo CEO 戴威质押单车换取了阿里 17.7 亿人民币借款 。

而摩拜本身虽然一直都传言其完成了来自美团的新一轮 E 轮融资，但该消息却一直没有得到官方的确认。而现在，距离 2017 年 7 月 摩拜单车的最近一笔融资（排除摩拜国际在日本的独立融资行为外），已经过去近 8 个月了。甚至有媒体报道称 ofo 及摩拜均存在挪用押金行为。

显然，不管是融资还是出售，摩拜能够拿到急需的钱也都是好事。

而这对目前正在布局打车业务的美团而言也同样至关重要。据了解，在 3 月 24 日举办的中国发展高层论坛 2018 年会上，美团点评 CEO 王兴透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到 1/3 的市场份额。显然，如果美团收购了摩拜，则是对美团出行业务的一大助力。

不过，目前美团方面并未确认该消息。