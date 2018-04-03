滴滴上线“搜路线”功能，跟地图应用越来越像了

一般认为滴滴是打车应用，而地图应用则是坐公交查公交的应用。然而，如今，这种泾渭分明正在变得越来越模糊。此前国内多个地图应用均已上线打车业务，上个月底， 高德甚至亲自上阵上马了顺风车业务 。地图应用正在努力将滴滴出行排挤到墙角。

但现在，滴滴出行又出手反击了。

4 月 3 日消息，滴滴出行宣布近日在公交业务中上线了一站式出行新体验功能，本次升级将公交、地铁、打车、单车等多种出行方式打通，在同一个界面向用户提供多种出行体验，帮助用户选择最合适的出行方式。用户在滴滴出行 APP“公交”tab（更新到最新版）的“搜路线”模块即可享受“一站式出行新体验”。

据了解，“搜路线”功能其实是地图应用中最被常用的功能之一，滴滴出行上线该功能，无疑是面对地图应用竞争的一次绝地反击。

不过，滴滴出行方面表示，该“搜路线”功能与一般的“搜路线”功能其实也是有一定差异的：

此前市场上公交换乘方案多局限在公交车和地铁之中。滴滴在本次的体验升级中，做了多项产品上的突破。用户只需要输入起点和终点，滴滴会根据实时交通状况和公共交通车辆运营情况，智能推荐出一款多种出行工具的最佳组合，可以是单车+公交，可以是出租+地铁，也可以是打车，目的是提供一种兼顾换乘次数、步行距离、出行时间和价格的最佳拼接组合。

滴滴希望综合价格、时间、体验等多维度因素，满足不同用户在不同时间、不同场景的需求，给用户更多样化的选择。目前，该出行方案的推荐已在包括北京、上海、深圳等在内的等近百个城市开通。

除了多种出行模式的一站式拼接，滴滴在本次升级中又做了更多的体验优化。在传统的出行信息服务中，公交、自驾、单车、叫车会分散在不同的界面，用户需要在不同的界面切换才能对比不同的交通出行方案。本次滴滴的换乘方案将公交、地铁、打车（目前支持快车）、单车等多种出行方案差异化的在同一个页面展示。在通过比对出行时间、价格、步/骑行距离，用户可以在相对差异化的方案中选择最合适自己的方案。

滴滴出行公交业务负责人刘西帝表示，滴滴这一功能模拟了用户平时的出行决策方式，将多种交通方式进行打通。