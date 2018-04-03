为了在上课时看动画片，这个孩子自己攒了一台 Win 10 触屏小电脑 作者专栏

不只在中国，全球很多地方的学校，都有不让学生在上课时间使用电子设备的校规。老师上课让你昏昏欲睡，漫长的时光该如何度过？为了能偷偷的在上课时看自己心爱的电影和动画片，你都能做出什么样的举动呢？

日本有一位高中生因为想在课堂上偷偷看动画片，而自己购买零件，历时 7 个月时间，做出了一台手掌大小的，安装了 Windows 10，并带有触摸屏、指纹识别等功能的掌上电脑。

这台电脑拥有可触摸的显示屏幕，以及下方的一块触摸板，该板由主机控制，可以按需要显示一层事先印刷好的 LED 灯键盘图层，交互效果类似联想的 Miix 二合一电脑。

如果看到老师过来，按键盘区域的空格键位置，即可一键唤醒电子词典，覆盖当前显示的画面。这是这台机器的“老板键”功能。

这位网名为 0530hll 的学生，从中国深圳的一个迷你主机制造商 “BBEN 博本” 购买了主机部分，这种主机只有 U 盘大小，该机器的配置是英特尔 Atom x5 Z8350 CPU、4GB 内存、64GB 的存储空间、拥有双频 802.11 a/b/g/n/ac 无线网卡和蓝牙 4.0 支持。

为了控制底下的触摸板随时亮起 LED 键盘灯，还必须添加一块 Arduino 电路板，整个键盘硬件的开关将由主机在 Windows 环境下控制。该学生为此专门编写了在 Windows 下的键盘控制程序。

整套设备使用两节 5 号电池大小，各 2500 毫安时容量的充电电池组供电，因此电池总容量是 5000 毫安时。此外还必须加入指纹验证模组。这位学生使用 CAD 设计外壳的形状，在最小的空间内将所有组件以及布线组合进来。

在屏幕与主体的连接处，为了在闭合时也严丝合缝，而采用了中空的，类似铰链式的开合机制。

这位学生采用 3D 打印出外壳与基板。因为他所使用的 3D 打印机精度不够，他不得不手动调整操作台与喷头的间距，最终使精度提升到 0.3mm。

当一切准备就绪，塞到满满当当的主机最终成功点亮屏幕，并进入 Windows 10 的桌面的时候，简直让屏幕之外的观众也因此产生出了感动的情绪。

他当然可以在学校使用这款机器而不被老师发现。但是按耐不住激动心情的他，将整个过程放上了网，现在已经经过 日本 以至 国内媒体 的报道，而让他成为了红人。相信距离他们学校老师知道这个小秘密的日子也不远了……

不过他说，做这款机器的目的，首先是为了证明校规有不合理的地方，其次也是因为希望在学校期间，能进一步学习人工智能的有关技能。

顺便一提，在网上讲述制作过程的 这个审美很奇怪的 3D 演示动画 ，也是他自己动手制作的。

回想一下我们自己在学校的时候，也是这么以“学习”的理由跟老爸老妈骗钱买手机、平板和电脑的。只不过看到如此具有动手能力和实践精神的后辈，还真是让人汗颜哪。