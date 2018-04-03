微信发布 HC 框架：用软件的方法解决手机卡顿问题 新闻

4 月 3 日，腾讯官方 微信 微信派发文宣布微信团队正在开发 Hardcoder 性能优化框架（以下简称 HC 框架），可用来解决 APP 启动速度缓慢、图片加载缓慢、读取信息卡顿等问题。

据了解，这些问题其实也是可以通过硬件升级的方法进行优化，但腾讯方面认为硬件方案必然会给企业以及用户带来高昂的成本代价。因此，腾讯开发了 HC 框架，试图从软件方面解决手机卡顿的问题。

据介绍，HC 框架是一套独立于安卓系统实现的通信框架，它让 APP 和厂商 ROM 能够实时“对话”，目标就是充分调度系统资源来提升 APP 的运行速度和画质，切实提高大家的手机使用体验。通过它系统可以更好更快了解 APP 对手机资源的需求，让手机 APP 运行更流畅。

具体来说，HC 框架主要做了两件事：

给 APP“调兵遣将”的能力，让它能调度更多的系统能力来提高 APP 的运行速度；

让厂商的 ROM 成为“百晓通”，可以知道 APP 希望系统提升速度的场景，用来合理配置系统资源，节省成本。

效果方面，在实验室环境中测试，HardCoder 框架不仅可以将场景运行时间进行优化提速了 10%，试验机器的微信卡顿的帧数也能大幅降低 10% – 35%。

最后，在系统兼容方面，腾讯方面表示，HC 框架支持大部分 Android 系统，且不依赖于特定 Android 系统；而且 APP 的功能和业务也不用依赖 HC 框架，用 HC 框架不会产生额外的负担；这个通信框架搭建好了之后，其他的 APP 也可以通过这一个通道和系统联系起来，进行优化、适配。

据了解，微信团队的 Hardcoder 框架已正式对所有厂商开放合作。