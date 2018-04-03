火山小视频回应早孕网红事件：责任无可推卸，审核从严不懈

尽管我国《婚姻法》明确规定，未达到男二十二周岁、女二十周岁法定婚龄，婚姻不受法律保护，但在快手、火山小视频等平台上却存在大量早孕网红、低龄怀孕生子的视频。近日央视《新闻直播间》节目对该现象进行了报道，并点名批评了快手、火山小视频等平台。

今天上午， 快手 CEO 宿华已经发文为此事道了歉 ，并提出了数十条的整改方案。而现在火山小视频也回应了此事。

火山小视频方面表示将健全完善火山小视频关键词控查机制，完善审核标准和 AI 识别系统，补充人工审核力量。并将把平台内容审核流程前置，摆脱被动整改的局面。同时，火山小视频将结合目前产品已经上线的“未成年人不当行为”举报，安排 20 分钟级别的处理时效，确保发生的相关举报可以立即处理。

总的来说，虽然火山小视频也提出了整改方案，但比快手的整改方面明显单薄。

以下为火山小视频回应全文：

责任无可推卸，审核从严不懈

4 月 2 日晚，央视报道指出，火山小视频平台上存在低龄妈妈的内容。感谢央视的监督，火山小视频深感责任重大，将立即对平台的内容、审核规则、产品机制进行全面检查。

1、去年 11 月起，火山小视频就留意到移动互联网上存在此类内容。同期，我们将这类内容增加到审核规则中，画面涉嫌未成年妈妈的，审核不予通过。仅在 2 月 25 日—3 月 30 日期间，依据整理的关键词，从标题、描述、评论三个纬度召回 45908 个疑似问题视频重新审查。

但从目前来看，长效机制做得不好，在实践过程中有松懈，导致了此类内容重新出现在平台上。

2、针对暴露出的问题，我们将把平台内容审核流程前置，摆脱被动整改。我们将健全完善火山小视频关键词控查机制，完善审核标准和 AI 识别系统，补充人工审核力量。

我们将结合目前产品已经上线的“未成年人不当行为”举报，安排 20 分钟级别的处理时效，确保发生的相关举报可以立即处理。

3、我们深感自责，平台对此负有不可推卸的责任。我们将内部倒查，对每个环节中存在的问题进行整改，层层落实，责任到人，提高运营和审核人员的意识，从管理制度、审核流程、人员意识方面重新梳理，做到有标准必落实、有问题必重视、有违规内容必查删。

4、我们将联系央视，将报道的内容在火山小视频站内置顶播出，一方面是提醒广大用户在上传拍摄视频时一定要遵守法律、恪守公序良俗；另一方面也作为对我们自身平台责任的提醒，时刻牢记在保护青少年身心健康方面职责重大，不容有失。