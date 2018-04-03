LinkedIn 联合创始人希望通过区块链技术解决垃圾信息问题 区块链

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由 Eric Ly 和 Reid Hoffman 等人一同创建的职场社交应用 LinkedIn（领英）早在 2016 年就被微软以 262 亿美元收购。现在从 LinkedIn 离开的 Eric Ly 开始了新的创业项目，据 金融时报 报道，Eric 打算利用区块链解决社交网络目前存在的假新闻和信息安全等问题。

Eric 的新创业项目名为 “Hub”，Hub 能够通过区块链技术，在互联网上建立一套全新的信任机制和信用体系，记录人们在不同领域中的表现，计算出每个人的可信度。Hub 基于 Eric 在 2017 年启动的“人类信任协议”（Human Trust Protocol）而建立。

用户可以完全控制并拥有自己的数据，同时可以从自己拥有的信用数据中获得收益，而非通过中心化的平台，这么做可以消除利益冲突。

Eric 表示，Hub 将可以为一些类似 Airbnb 的产品和服务带来价值，因为它们通常都依赖陌生人之间的信任。中心化的平台虽然也能解决信任问题，但相比区块链技术效率要低很多，通过区块链技术能够重构这样的信任关系，没有平台也可以解决信任问题。

根据 LinkedIn 中的资料，Eric Ly 已经在 2006 年离开 LinkedIn，并在 2007 年启动 Presdo 项目，这也是 Eric 在社交网络领域的一次探索，而 Hub 成立于 2017 年 1 月，它或许能够成为区块链在人际关系和社会信用中的一次很好的应用。