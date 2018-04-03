Oppo 决定停产蓝光播放器和高端音频设备 新闻

提到 Oppo，相信大家首先联想到的是其品牌的智能手机，但说到蓝光播放器和高端音频设备，实际上 Oppo 也是有一定知名度的呢，但该公司最终做出了退出这一市场的决定。Oppo Digital 今天 宣布 将“逐步”停止生产 PM3 耳机、DVD/蓝光/ 4K 超高清播放器等产品。

虽说厂方决定停产家庭影院相关产品，但已经拥有上述商品的消费者，仍然可以继续获得 Oppo 提供的技术支持，无论商品处在保修期之内还是之外。此外，在过去 30 天内购买 Oppo 相关产品的用户，也可以申请退款。Oppo 表示将继续销售这类商品，直到库存清空。

在其网站上的 FAQ 中，Oppo Digital 表示，当有新功能或须要进行错误修复时，它们会为其产品发布固件更新。

Oppo 方面并没有说明关停蓝光播放器和高端音频设备业务的原因。随着 Netflix、Hulu 和 HBO 等视频流媒体的流行，人们直接通过网络欣赏电视剧、电影和脱口秀等节目的场景也越来越频繁，对于光盘播放器厂商来说，似乎是时候考虑一下未来的发展方向了。

“从现在开始，OPPO Digital 将把我们的工作重点放在组织和确保对现有一代产品的长期支持上，”该公司在一份声明中表示。 “因此，我们将不会投入资源来开发和发布新一代产品。”