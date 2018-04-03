Spotify 上市：开盘价每股 132 美元，估值达 235 亿美元 新闻

全球最大的音乐串流服务 Spotify 于当地时间 4 月 3 日在纽约股票交易所挂牌上市，股票代码为“SPOT”，开盘价每股 132 美元。这使得该公司的市值达到 235 亿美元。

总部位于瑞典，Spotify 目前在 61 个国家开展业务，其拥有 1.59 亿免费用户和 7000 万付费用户（截至 2018 年 1 月）。该公司由 Martin Lorentzon 和 Daniel Ek 于 2006 年创立，Ek 为现任 CEO。

Spotify 采用的是 直接上市（Direct Listing）的方式，换句话说，该公司将不会进行首次公开招股（IPO），也不会对投资人发行新股票，而现有股东在上市过程中会转让手中的旧股票。

Ek 在昨天发表的一篇博客文章中谈到了他的立场。他写道：“Spotify 不会募集资金，我们的股东和员工可以自由购买和出售股票。所以，明天我们将站在更大的舞台上，这不会改变我们的身份、我们的意图或我们的运营方式。”Spotify 是迄今为止最大的直接上市公司，也是纽约证券交易所第一家采用直接上市形式上市的公司。

Spotify 的上市文件显示，去年其销售收入达到 40.9 亿欧元，净亏损约为 12.35 亿欧元，流媒体音乐市场占有率达 42%，付费会员数量大约是竞争对手 Apple Music 的两倍。