DigitalGlobe 公司与 SpaceX 宣布发射下一代星座 WorldView Legion 新闻

Maxar Technologies 旗下 DigitalGlobe 公司宣布，与 SpaceX 就新一代卫星成像星座 WorldView Legion 的发射计划正式签订合同。DigitalGlobe 和 SpaceX 将首次携手合作发射 WorldView Legion 卫星星座。构成 WorldView Legion 星座的第一批多颗卫星预计将在 2021 年前，由两支 “猎鹰 9 号” 可回收式火箭完成发射。

WorldView Legion 星座将结合 DigitalGlobe 及其母公司 Maxar 的地球观测能力和卫星建造技术。该星座将使 DigitalGlobe 对 30 厘米高分辨率地球影像 —— 目前行业内最高清晰度 —— 的收集能力提升至现在的两倍，在高需求的地区影像收集能力提升至现在的三倍。

此外，新星座将替代原有的 GeoEye-1、WorldView-1 和 WorldView-2 卫星，令投资效益获得大幅提升。新星座的卫星目前正在由 Maxar 旗下的另一家子公司、商业卫星的全球领导者 SSL 负责开发。

DigitalGlobe 总裁 Dan Jablonsky 表示： “我们很高兴能在这项任务中和新太空经济领域的另一位先驱企业 SpaceX 合作。通过更高效地收集行业顶尖的优质卫星影像，我们的政府和商业客户将能够做出更充满信心的决策，并以前所未有的方式深入了解我们所处的这个不断变化的地球。”

SpaceX 总裁兼首席运营官 Gwynne Shotwell 表示： “SpaceX 很荣幸能与 DigitalGlobe 合作发射 WorldView Legion 卫星星座。 感谢 DigitalGlobe 选择我们的‘猎鹰 9 号’可回收式运载火箭，相信它们能顺利将卫星送入轨道。”