尘埃落定？美团拿下摩拜，创始团队 7.5 亿美金出局 新闻

尘嚣甚上的摩拜“卖身”传闻在 4 月 3 日晚间尘埃落定，据新京报消息，摩拜股东会议表决通过美团收购案。

新京报援引知情人士的说法称，美团以 35% 美团股权、65% 的现金收购摩拜单车，其中 3.2 亿美元作为未来流动性补充，A、B 轮投资人及创始团队以 7.5 亿美金现金出局。此外，滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。

稍晚（4 日临晨）摩拜方面在媒体群中回应称，此说法不对，请以官方（消息）为准。

动点科技此前曾报道过摆在摩拜面前的两条路径：滴滴和软银一方开出的条件是，以 45 亿美元估值和现金的方式投资摩拜，两家共计持股 20%；美团则给出了 37 亿美元总收购价，包括 27 亿美元的实际作价（12 亿美元现金及 15 亿美元股权）和 10 亿美元的债务。

现在看来摩拜最终投向了美团，不过按新京报的说法，此次成交价似乎比传闻中的 27 美金作价更低。新京报还透露，投票现场，摩拜部分创始团队不同意出局，投票很激烈很焦灼。

据第三方数据机构极光大数据的最近数据，截止今年三月份，单车市场格局没有太大变化变化，依旧是摩拜 ofo 排在前面。不过报告显示在留存率和月均 DAU 两个数据上，摩拜已经落后 ofo 小黄车。其中摩拜月均 DAU 自去年底以来已经有了明显下降。



美团收购摩拜，单车市场或将迎来连锁反应。不过从上述情况来看，美团首先要做就是需要想办法稳住摩拜颓势。对于滴滴来说，可以预见的是，为了应对美团气势汹汹而来的挑战，势必要修复和 ofo 的关系，共同面对强敌。 此外，动点科技在前文也提到，美团入主单车市场后，是否会掀起沉寂不久的补贴大战（就像其入主网约车市场后一样），同样值得关注。