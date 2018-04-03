摩拜单车——今天最炙手可热的公司 ，先后被美团收购一次，被美团“大比例股权”投资一次，被滴滴和软银联合入主一次……

综合各路消息，故事的梗概被拼凑出来：美团和滴滴两方都给了摩拜 offer，滴滴和软银一方开出的条件是，以 45 亿美元估值（一说是 50 亿）和现金的方式投资摩拜，两家共计持股 20%；美团则给出了 37 亿美元总收购价，包括 27 亿美元的实际作价（12 亿美元现金及 15 亿美元股权）和 10 亿美元的债务。现在两份方案都摆在了摩拜面前，只等在今天召开的董事会上定夺。

针对动点科技对此事的求证，摩拜和美团态度一致：不予置评。 滴滴方面也向递出话来说：“既没有参与竞价，也没有参与投资。”

各方的反应均在意料之中，不过这样的只言片语实在是无法解释这笔潜在交易的重要性，它关联了中国最知名的几家互联网公司和资本方，关联了整个大出行的格局，当然也关联了永远都摆脱不掉的那两个名字——

腾讯和阿里巴巴。

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共享单车的故事演变如到今这个阶段，即便是“吃瓜群众”也差不多知道了接下来的“套路”，仗打得差不多，该退场的退场了，钱也花得差不多了，接下来难免就是收购、合并的戏码了吧？

资金链紧张当然是摩拜可能“卖身”重要原因，也是所有传闻中最甚嚣尘上的一个。

据曝光的摩拜内部的财务报表显示，摩拜目前日订单不足 1000 万单，按照摩拜投放的 900 万辆单车计算，平均每天每车一单。截至当前摩拜挪用用户押金 60 亿元人民币，供应商欠款约 10 亿人民币，债务总额合计超过 10 亿美元。

年初，外界曾经盛传过摩拜完成新一轮 10 亿元美金的融资的消息，不过这只靴子一直未见落地。据蓝鲸 TMT 等媒体称，过去几个月，摩拜一直在尝试寻求独立融资，但现实还是比较残酷，自去年 10 月起，摩拜在市场、运营上叫停了大部分付费项目，随后采取了取消免费月卡、提升每单实际收入等增收动作，但每月运营支出仍超过 4 亿元，持续的烧钱的摩拜还是持续陷入资金危机，迟迟无法获得正向现金流以进行新车生产以及旧车维护等正常运营。

资金环境严酷基本成为行业共相，ofo 小黄车此前也一直此传闻困扰，不过本月初，ofo 在危急之下以股权与债权并行方式完成 8.66 亿美元融资，借此暂时上岸。而摩拜目前面临的选择看起来已清晰：

选择滴滴，摩拜一定程度上将保持独立发展，但是需要处理滴滴和 ofo 的复杂关系，同样也不排除在滴滴主导之下和 ofo 合并的可能；选择美团，则将彻底失去控股权，好处是可以在滴滴生态外发展。

可以确定的是，不论今天摩拜董事会的讨论结果如何，都将影响单车市场格局，也会成为整个出行市场最新变量。

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美团的野心是整个出行的大蛋糕，而和滴滴的网约车大战只是个前菜。

美团和摩拜的交集始于 2016 年，美团 CEO 王兴以个人名义参与了摩拜 C 轮与 C+轮共计超 1 亿美元的融资，那时双方关系已较为紧密。之后王兴在公开场合表示，摩拜的方向是对的，ofo 的想法是错的。在他看来，ofo 提出连接自行车的概念，没有意义，也不会发生。

去年底，有消息称，“美团打车”也正在计划接入摩拜单车系统，摩拜充当入口，美团网约车提供服务，不过未见新的进展。而随着摩拜先后接入嘀嗒拼车、联手贵州新特电动汽车，一个“反滴滴联盟”呼之欲出，据说这个联盟的核心，便是摩拜和美团。

更关键的是，美团打车和滴滴在上海市场的战事正胶着，此时“敌人的敌人就是朋友”，要在“大出行”的版图上更进一步，美图此时拿下摩拜似乎顺理成章。而从市场消息来看，美团入主摩拜的意图不是一天两天，而是很早就开始，但碍于摩拜天使投资人和董事长李斌的反对，才一直搁置至今。

当然，商场上还有一条铁律，“没有永远的敌人，只有永远的利益。”摩拜缺钱，滴滴给出的方案估值更高，占股更少独立空间更大，仅从交易表面来看对摩拜的诱惑也是不小。

对于美团来说，美团如果能拿下摩拜的股份，如虎添翼，也可以对滴滴再次形成攻势。但滴滴在单车领域早就先一步，不仅是 ofo 的最大机构股东，还手握小蓝单车，又迅速上线了自有品牌青桔单车。美团除了滴滴这个劲敌，还得面对阿里系哈罗单车的威胁，处境不容乐观。

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左右摩拜走向的还有更大变量，腾讯。

据《财新》报道，美团此次投资入股摩拜的事宜，正是得益于马化腾的牵线，消息没有得到各方确认，但足见腾讯的影响。

2016 年 10 月腾讯领投摩拜单车，如今是摩拜最大机构股东。众所周知，马化腾本人一直并不待见 ofo，不止一次在公开场合批评小黄车的模式，还因为评价“ofo 是废终端”还和小黄车投资人朱啸虎有过口舌之争。 同是阿里系旗下的哈罗单车，也没逃过小马哥的毒舌：“哈罗单车已经被当作支付的推广工具了，可怜了其他小股东被锁死。”

可以想见，马化腾的数次开火，无疑指向他们背后的阿里巴巴。扶植摩拜，是腾讯不变的立场，而无论摩拜最后是倒向传闻中的任何一方，作为滴滴、美团共同投资人腾讯都乐见其成。

整个单车市场，甚至整个出行市场，正在走向代理人战争——表面是摩拜、ofo、滴滴、美团刺刀见红，背后则是马化腾和马云互掰手腕。

对 A 和 T 同时具备战略价值的业务不多，单车就是其中一项。蚂蚁金服对 ofo 的借债已经实现债转股，也就是说，阿里在 ofo 的话语权再次加强。加上蚂蚁金服领投永安行，主导永安行低碳跟哈罗单车合并，蚂蚁金服投资并成为哈罗单车第一大股东。阿里在单车领域已经握有两子。

阿里手里的 ofo 和哈罗单车，腾讯手里的摩拜，故事的发展不免落入了俗套，耳边又想起 华兴资本创始人、CEO 包凡的话：BAT 是天上的神仙, 看我们在人间打仗。

唯一和我们“凡人”有关的变化是，滴滴拿下摩拜，或许单车市场走向合并只是时间问题，美团拿下摩拜，会不会和网约车一样，沉寂已久的补贴战争再次来袭？