OPPO 宣布成立研究院，加强 AI 和 5G 技术的研究 新闻

中国智能手机厂商 OPPO 今天宣布成立“OPPO 研究院”，总部将设在深圳，并在北京、上海、深圳、东莞、日本横滨和美国硅谷成立研究所，针对软件、硬件和标准三大领域展开研究。

OPPO 表示，设立研究院旨在提升公司技术创新和研究能力，基于并超越用户需求开展核心技术预研与储备，为公司未来产品的竞争力创造技术条件。

OPPO 还表示将加强与全球高校的合作。OPPO 研究院已经与斯坦福大学 AI 人工智能实验室建立了 OPPO – 斯坦福大学联合实验室（OPPO-Stanford Collabration Lab），探索人工智能前端技术及应用。在 5G 领域，OPPO 与纽约大学（New York University）、北京科技大学、北京邮电大学、中国信息通信研究院（CAICT）标准所等大学和科研院所，展开技术创新与合作。

OPPO CEO 陈明永表示：“OPPO 研究院的成立是公司在现有研发系统之外，布局未来的全新投入。通过 OPPO 研究院下设的不同研究所，以及灵活、专注的对外研究合作，OPPO 将进一步提升自身创新能力，力求引领人工智能、5G 等技术在智能终端上的发展应用。”

OPPO 研究院院长刘畅表示，OPPO 研究院成立之后，将继续完善研究院架构搭建和人才引入工作，OPPO 将面向全球引入具有技术前瞻视野和学术背景的实践型人才，同时与社会科研机构以及全球高校保持沟通合作。