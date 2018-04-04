酒店业反 Airbnb，出租车反 Uber：共享经济在香港遭行业强烈抵制 作者专栏

3 月，Airbnb 在香港发布最新运营数据，其香港活跃房东有 5000 名，接待大概 46 万人次，希望香港政府为共享经济监管松绑。

香港酒店业主联合会就此召开记者会，批评所谓共享经济是“糖衣毒药”，在目前的违法运营状况下，租住者的权益不受保障，对经济也没有贡献。

酒店业主联会执行总干事 李汉城的原话颇为辛辣 ：

“他们付出了些什么？我们投资好几亿建酒店，又提供工作机会，遵纪守法。但是一下之间有人走过来说，要跟你共享这些东西，这跟抢有什么分别呢？你不如去开个‘大锅饭’，大家都平均分配好啦！”

与 Airbnb 的要求针锋相对，李汉城促请香港立法会尽快修订《旅馆业条例》，他们不仅希望法律直接证明共享民宿是无牌经营，更要建议让入住的顾客也要承担刑事责任，以增强威慑力。

无独有偶，另外一个共享经济的典型案例——专车行业也受到香港出租车行业的抵制。

日前，由出租车行业社团组成的“反对白牌车大联盟”（香港管没有获得出租车牌照，非法运营的私家车叫做“白牌车”，即内地所称的“黑车”）发起慢驶抗议行动，约 100 辆出租车以蜗牛般的速度在闹市区绕行，在中午 12 点鸣喇叭半分钟，宣泄不满；更有出租司机高喊口号叫“Uber 滚回美国”。

Uber 自 2014 年引入香港，严格而言至今始终是非法经营，多次有司机被警方“钓鱼执法”后被捕。但事实上这种网约车服务颇受欢迎，三年内接载超过 100 万人次。

“反对白牌车大联盟”发言人陈民强指出，在网约车业务的蚕食之下，出租车业界近年来收入剧减 20%。

针对民宿、顺风车、共享单车等共享经济业态，酒店业、出租车行业以及（可能的）自行车销售商，都可以被认为是在新经济到来时的所谓因循守旧的既得利益群体。但这种简单的正邪二元对比，并不符合事实，也对原有的经济形态不公平。

实际上，一旦共享经济运营商自身管理不善，则民宿需要借用酒店业监管者的一部分精力，专车需要管理出租车行业的交通运输有关部门来规管，而共享单车可能需要市政、城管等部门，帮一些不具备调度能力的运营商善后。凡此种种，都属于耗费共享经济之外的社会资源来帮他们，体现出明显的负外部性。

面对这种在行业发展之初必然存在的混乱局面，是采取一刀切的政策，不符合标准的根本不给发展的机会；还是先放任其野蛮生长，再慢慢等待监管措施跟上，体现了两种不同的管理和发展思路。

与此同时，传统行业对新兴经济的口诛笔伐，也不是每一次都能获得市民和社会同样的反应。例如，市民们对于酒店业控告民宿的情况可能会支持，但对于出租车行业要求对网约车监管，就多有批评和讽刺的声音 。

在香港，民宿拥有生存空间，其最大的原因还是正规的酒店行业定价实在太高。但李汉城说，计算酒店房价不能单凭定价的数字涨跌，而是要结合通胀因素共同计算。如果计算通胀的话，现在的酒店房价和 1997 年刚回归的时候相比，是下跌而不是上升。目前 3-4 星酒店的平均房价是约 1000 港元，而且这其中含有优质地段的物业费用，提供优质服务的行政管理费用，还有客人可以得到保险的保护。

但是， 路透社就指出 ，很多香港市民认为香港的出租车服务质量参差不齐，拒载、绕路和辱骂乘客等问题时有发生，而 Uber 等网约车服务待客较为周到，他们宁愿多花钱。

Airbnb 的发展如果始终是偏民宿行业的话，那么对于全球的酒店业者来说都是挑战。只不过来自香港酒店从业者的声音还是体现出，在香港这个更具法治精神和遵守规则的社会当中，要做“秩序破坏者”可能需要承受更大的社会压力。

但 Airbnb 本身作为平台方，也并非仅仅要做民宿市场。事实上，今年 2 月， Airbnb 首度联手酒店分销技术商 SiteMinder，帮助精品酒店和民宿在其网站上展示房源。此时它已经开始从专门的民宿平台向 OTA 方向蜕变，这也自然更有利于其实现 将体验业务扩张到全球 1000 个目的地 ，及 10 年后每年服务 10 亿用户的“小目标”。

至于网约车方面，由于优步现在自顾不暇，美国总部出现诸多问题，所以在香港的运营方面目前仅仅是维持现状。但香港的监管部门，却对网约车的兴起实施开放态度。政府已决定在不远的将来，会尝试对网约车颁发牌照；至于出租车行业，就开始试运行价格较高的精品的士服务，希望通过提升服务质量挽回乘客的心。