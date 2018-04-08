Essential 二代正在打造，Alexa 语音助手进军 P2P 支付领域，深圳新能源汽车每日免费停车 1 小时 | 早 8 点档 新闻

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Essential 二代正在打造，相机性能将获得提升

Essential 在智能手机领域相当独特，去年，由“Android 之父” Andy Rubin 推出的旗下首款手机 Essential Phone 系列智能手机，是一款无边框全面屏旗舰手机 Essential Phone（PH-1），这款手机拥有 5.71 英寸的显示屏，屏占比达到了 84.9%，机身背部是陶瓷材质，整体观感极佳。这一创举使得该公司成为独角兽创业公司，估值甚至在其创收之前打破了 10 亿美元。

但新机也暴露出一些问题，比如相机表现不佳。自推出以来，该公司一直在努力将 PH-1 的软件升级到最新版本，目前已经升级到了 Android 8.1。对相机进行了大量改进，但它们还不足以将 Essential 手机的相机与其他 2017 旗舰相机相提并论。据外媒 gsmarena 报道，日前内部人士表示，该公司已经听到关于相机方面的“投诉”，并正在努力改善相机。Essential 没有透露关于 PH-1 继任者的更多消息，但目前可以确认，Essential Phone 的第二代产品正在打造中。

金立集团副总裁俞雷：欠债会还，不要落井下石

关于金立手机陷入资金链危机的消息频频被媒体爆出，并称金立手机正遭遇前所未有的资金链困境，不断被供应商告上法庭、冻结资产，并质疑其解决危机上的进展不容乐观。对此，金立集团副总裁俞雷昨晚在其个人 微博 上表示：欠供应商和媒体的钱都会还，希望大家给金立点时间，不要落井下石。并对金立被指将 60 亿广告费用于明星娱乐营销提出质疑。

他表示，金立的资金链危机是突发性的，银行再有钱，挤兑也会倒闭呢。金立在积极生产自救，对金立好虽然不是义务，但做人起码不能落井下石。金立历史上有过不少危机，每一次都挺过来了。“我们还在，我们还会继续超级续航！我们会努力，请多多谅解，多多支持金立！”

亚马逊借 Alexa 语音助手进军 P2P 支付领域

4 月 7 日消息，在当前的美国，各大银行和 Visa、万事达卡（MasterCard）等信用卡是支付行业中的网络主导力量。根据华尔街日报的报道，对亚马逊战略熟悉的人士称，该公司正在寻找新的商业机会，进入这一行业并与这些巨头们抗衡。其正积极考虑借助 Alexa 语音助手 进军 P2P 支付领域，并借此与 PayPal 旗下的 Venmo 以及大型银行等在支付业务上展开竞争。此举若能实现，用户或许可以用 Alexa 的语音指令向朋友转账。

据了解，亚马逊目前正在努力为 Alexa 添加其他支付选项支持，比如通过语音指令为配备 Alexa 付费功能的汽车支付油费等。该公司还在尝试进入商店支付，并正与一些美国最大的银行进行谈判。一旦进入金融市场，亚马逊将可以收集更多顾客购物习惯等数据，而公众对于监管这块敏感区域的呼声依然高涨。此外，美国总统特朗普三番五次对亚马逊的抨击，也是该公司面临的不小的阻力。

流媒体音乐平台或将推出车载播放器

昨日，流媒体音乐平台 Spotify 宣布将在本月 24 日的发布会上带来一些新东西，产品或将是车载音乐控制装置或是独立的播放器，以便让司机们更好地使用他们的服务，并用语音命令控制音乐播放。早在今年 2 月，部分 Spotify 用户表示收到了应用内购的提示。该项目包括了一个新设备，连同 Spotify 的音乐服务一起，订阅价为每个月 12.99 美元（约合人民币 82 元）或每年 155 美元（约合人民币 977 元）。

据悉，该设备采用圆形设计，带有 Spotify 的绿色主题 LED 环绕，还有控制音轨和随机播放的物理按钮。Spotify 已经为硬件项目发起了招聘，他们可能在根据苹果 HomePod 的模式，打造自己的智能播放器，而车载播放器是一个不错发起点。

深圳市新能源汽车每日免费停车 1 小时

4 月 8 日消息，据新华社报道，目前深圳市交通运输委员会已经确认，未来将会对新能源汽车停车采用优惠的措施，在深圳道路停车位停放时，享受当日首次（首 1 小时）免费的新能源汽车需在深圳注册登记并已领取固定车牌号。

据了解， 新能源汽车包括已列入工业和信息化部颁布的汽车产品公告目录的纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车。不过，拟享受停车优惠政策的停车位使用人，需使用深圳市路边临时停车缴费官方应用“宜停车”APP 软件绑定正确的新能源汽车车牌号和车架号后四位，并在停车时使用“宜停车”APP 软件输入正确的车牌号信息按提示进行操作。