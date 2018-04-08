YouTube Kids 或抛弃算法推荐，改用纯人工筛选内容 新闻

YouTube Kids 是 Google 旗下视频网站 YouTube 专门为儿童设计的应用，这款应用具有家长控制功能，并通过算法筛选内容。不过据 BuzzFeed 援引知情人士消息，YouTube 计划在最近推出一款新版 YouTube Kids 应用，新版将由人工制作白名单，筛选内容，取代目前的算法推荐机制。

新版 YouTube Kids 将过滤掉一些不适宜的内容，视频内容将受到严格的限制，知情人士表示，新版应用最快将在本月内推出。YouTube 表示一直在对 YouTube Kids 进行升级和优化，不过无法针对传闻或者猜测置评。

YouTube Kids 是 YouTube 去年 4 月推出的一款移动端 app，虽然这款应用是面向儿童推出的版本，这款应用将一些视频的广告删除，并对一些有标记的内容进行年龄限制等。

不过 YouTube Kids 采用的推荐算法似乎并不完善，有时候可能还会出现一些极端内容，譬如此前有消息称，YouTube Kids 上面推荐了一些不适合儿童观看的视频，这些视频介绍了地球、外星人等知识，但一些观点有误导的嫌疑，甚至向儿童散播“阴谋论”。在这之前，YouTube 已经为普通的视频添加 维基百科 链接作为参考。