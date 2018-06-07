未经授权使用电影片段，网红谷阿莫遭台北地检署起诉

据台湾 中央社 报道，台北地检署 6 月 7 日正式起诉网红 谷阿莫 。台北地检署认为谷阿莫在未经授权的情况下，擅自使用电影片段进行剪辑重制，已经涉嫌触犯台湾在著作权方面的有关规定，因此依法起诉。

2017 年 4 月，电影《哆啦 A 梦》、《脑浆炸裂少女》、《近距离恋爱》、以及韩剧《W 两个世界》的影片引进方“又水整合”和 KKBOX 旗下视频流媒体平台 KKTV 提告谷阿莫。又水整合表示，有 4 部以上电影都因为谷阿莫的视频导致无法在院线上映，每部影片损失几百万新台币，直接损失超过 8 位数新台币成本。

KKTV 发布声明称：“凡是未经过合法授权而对影音内容进行重制或公开传输，皆属侵权行为，KKTV 作为正版影音平台业者，定将持续打击不法侵权行为，以保护正版影音内容。KKTV 十分感谢检察官及司法警察机关的积极维权，并盼望藉此案加强国人的版权观念，以促进影视产业的健全发展。”

谷阿莫曾表示，他的影片符合网络著作权合理使用原则，最后应该由法官判断。谷阿莫认为在评论、解说、研究、教学或新闻报道等情况下，可以不事先经过著作权人的授权，通过网络公开他人著作内容。

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