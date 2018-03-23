中国广电总局下发通知，严禁剪拼改编视听节目

中国国家新闻出版广电总局 3 月 22 日下发特急文件《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》（以下简称《通知》），要求网站不得制作、传播歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品的节目，严格管理包括网民上传的类似重编节目，不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目提供传播渠道。

也就是说，一些类似暴走系列、胥渡、阅后即瞎等涉及二次创作的视频作品可能会受到影响，这些视频在中国一直通过 哔哩哔哩（俗称“B 站”）、 西瓜视频 等平台传播。

《通知》称，近期一些网络视听节目制作、播出不规范的问题十分突出，产生了极坏的社会影响，还有一些节目以非法网络视听平台及相关非法视听产品作为冠名，为非法视听内容在网上流传提供了渠道。

类似“鬼畜”、讲解等形式对视频或影视作品进行二次创作的做法一直存在，但各方对这种行为的看法也不太一样，被列为“鬼畜全明星”的中国大陆声优葛平、演员唐国强曾公开表示对这样的创作持欢迎态度，不过以“3 分钟看完 XXX”、“5 分钟看完 XXX”著称的台湾网红谷阿莫曾因为二次创作被当地电影代理商控告侵权，谷阿莫的 YouTube 官方帐号也曾被 Google 停权。