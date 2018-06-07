微视现在给了大短腿新“特效”，土创王菊也能秒变维密超模 | Hello App

此前，我们曾介绍过腾讯旗下的短视频分享平台 微视 ，而在其最近发布的 iOS 4.3.1 版本内，一项名为“实时长腿”的新功能吸引到了笔者，这个据说是国内首款自研瘦腿的短视频 APP 到底怎么玩呢？我们拿最近大热的王菊本人肖像做了个效果演示：

由于“实时长腿”功能不支持本地视频编辑，所以我们只能在用摄像头软件录制的进行过程中对着另一台手机播放视频人物，按照官方的说明——拍摄时只需要在“滤镜”功能下选取“长腿”，拖拉比例条就可以一步完成腿部长度调整，灵活修饰自己在动态视频中的身材比例。我们看到目标人物的大腿（随着屏幕）会逐渐和百分比一样增长直到微调的上限——可惜限于 GIF 容量压缩，手机屏幕的外框被截取在外，各位姑且想象一下吧……

从图中可以看出，通过特定的算法软件可以定位识别腿部，让用户可一键进行腿部长度调整，但如果是出现王菊那样复杂的舞步，录制中不仅无法看到瘦腿效果甚至还出现了啼笑皆非的场景——手机的边框也会随之被一起拉长！这点也是后期官方需要完善的地方。

来自官方效果的使用长腿效果前后对比

其实，目前市面大部分美图类 APP 都能支持人像照片的腿部长度调整，但在实时视频录制中实现长腿效果却是一个空白——相信这也是一个令大部分女生心动的功能。这个技术难点在于对视频动态形式下的实时捕捉和渲染，而它背后的提供方是腾讯的 AI Lab，这家实验室是腾讯众多秘密武器的“弹药库”，比如直播过程的自动鉴黄 就是利用了该实验室诞生的图片大数据训练出的高级算法。

这么来看，依靠 AI 通过人体关键点来实现追踪可能只是腾讯 AI Lab 的小试牛刀，但对于一款短视频平台应用来说，有了这项“黑科技”的加持变得更富有竞争力。

另据了解，此前微视发布的一键美颜及美型功能同样是通过腾讯 AI Lab 优图实验室的人脸识别技术，帮助用户更便捷地实现美妆，修饰脸型，让视频拍摄变美无压力。目前，该长腿功能主要适用单人场景，多人的实现效果仍在持续优化中。

除了这点，本次微视 iOS 和安卓版本还推出坐标打卡、二次编辑、照片 MV 等功能升级，持续优化视频拍摄及发布体验，后续也将在微视安卓版本上线。值得注意的是，此前 马化腾和张一鸣开撕事件 也能从这次更新后的版本内看出一些实锤——那就是说微视到底有没有抄袭抖音呢？



在微视新界面的“频道”栏目下，有“创造 101”、“好友”、“最新”、“搞笑”、“舞蹈”等类型分类满足不同用户的兴趣需求。这是微视与抖音之间最大的区别所在。

由于微视直接与微信、QQ 等应用进行了绑定，所以在“好友”栏目下可以看到好友们发布的视频内容，省去了寻找好友的步骤。从内容、兴趣、关注到社交圈的建立可谓是一步到位；从内容上来分析，微视目前更多的是生活内容的分享，虽然也有与抖音相似的手势舞、表情挑战等内容，但占据的比例不大，且缺乏抖音那样的模仿、参与氛围。而相对的，抖音的内容相对会更加丰富，比如有手势舞、拍摄套路、抖音爆款美食做法等等，“抖音特色”很明显，表演气息显得更加浓郁。

严格意义上来说，微视跟抖音确实有不少相似之处。按照坊间流行的说法来看，腾讯一贯的策略是‘模仿+微创新’，一直微创新，直到某一个他们也想不到的微创新火了，然后超越。难道不是吗？其实，你要有心思真的去追究一下抖音的兴起，也不过是抄袭 musical.ly， 收购 了抄袭对象后，这才摆脱了抄袭的名声。更何况微视成立于短视频兴起的 2013 年，而抖音成立于 2016 年。论资排辈的话还得低前者一头！

笔者认为：对于这两个玩家来说，侵犯知识产权的“小事情”只是拉开战役的导火索，真正的战争是如何通过精细化运营“抢人”、“抢话题”等获得短视频下半场的成功。