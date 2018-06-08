Grab 希望通过 Grab Ventures 推动东南亚科技生态系统发展 新闻

东南亚 O2O 移动平台 Grab 今天宣布推出 Grab Ventures，该部门旨在发掘和培养东南亚下一代科技领袖，推动该区域的创新及数字化发展。

Grab Ventures 将与新加坡及东南亚地区的私营企业和政府机构进行合作，为在成长阶段的科技公司提供支持，帮助其研发和提升技术，以解决东南亚的运输、物流、食品和支付难题。

Grab 集团首席执行官兼联合创始人陈炳耀表示：“我们今年 6 岁了，我们正在经历稳健的增长阶段。作为东南亚领先的 O2O 移动平台，Grab 正在提升内部创新以实现更快速的扩张。我们一直欢迎有利于我们发展的合作关系，也期待与合适的公司合作或对其进行投资，帮助 Grab 快速扩张业务、探索新的技术并打造新的功能。”

Grab Ventures 还将推出加速发展项目 Velocity，在整个东南亚区内加快扩张。Grab Ventures 旨在成为寻求扩大经营范围和地理覆盖的初创公司的首选合作对象，因为这些初创公司能够利用 Grab 在区内广阔的业务版图、技术和特定市场的运营专业知识、多元化的产品生态系统（例如 GrabPay 和 GrabRewards），以及司机、外卖和商家合作伙伴网络。

Grab Ventures 将在未来 24 个月寻求与 8 至 10 家成长阶段的初创公司合作，并可能投资与 Grab 产生良好协同效应的精选初创公司。Grab Ventures 将专注于与交通运输、食品、物流和金融服务行业的初创公司合作。

Grab Ventures 的投资组合目前包括为多个个人移动合作伙伴提供市场的 GrabCycle、印度尼西亚 O2O 平台 Kudo、为自动驾驶汽车提供人工智能解决方案的 Drive.ai，以及新兴市场移动支付平台 iKaaz。

另外，Grab 正与新加坡政府机构（例如新加坡资讯通信媒体发展局和新加坡企业发展局）合作，参与其网络和初创公司支持项目，打造一个独特的系统帮助企业实现更快发展和扩张。提供支持的范围包括帮助提升能力、市场准入和协助企业创立、监管支持和许可。