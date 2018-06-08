OPPO 与蚂蚁金服联合创新实验室启动，将推行 3D 人脸支付 新闻

今日，OPPO 与 蚂蚁金服 今日宣布达成战略合作伙伴关系。双方联合成立创新实验室，未来将在 3D 人脸支付、AI 、AR 等方面的研究展开合作。

据了解，联合创新实验室将综合双方的优势，例如利用 OPPO 基于人工智能技术的负一屏功能和语音助手，应用渗透到支付宝付款、乘车、城市服务、生活缴费等多场景生活方式中，来简化支付操作路径。联合创新实验室目前已帮助 OPPO 正式推出快捷控制中心的“扫码秒付”功能，实现了通过负一屏支持包括转账、车主服务、城市服务、生活缴费等八个智能卡片场景的服务对接以及扫一扫功能；在智能出行方面，OPPO 手机已支持通过支付宝应用图标呼出二级菜单中的乘车码功能，还将在 OPPO ColorOS 中实现乘车码的系统级集成；此外，OPPO 智能语音助手目前已接入支付宝多种服务，将在下一阶段接入自然语音识别系统（NLU）模式，通过 OPPO 语音助手便可以与支付宝数百个业务进行语音交互。

据悉，OPPO 与支付宝团队已通过联合创新实验室完成了 3D 人脸支付的技术准备工作，支持该功能随时应用于 OPPO 未来智能手机产品。OPPO 日前已宣布 3D 结构光技术将于 6 个月内实现正式商用，届时 OPPO 将成为首家支持 3D 人脸支付的 Android 手机厂商。