消息称百度将成首家发行 CDR 从美股回 A 股的企业 新闻

据 中国证券报 报道， 百度 目前已选定华泰证券、中信证券作为发行 CDR 的保荐机构，两家券商正在全力备战。报道称，百度将成为首家通过发行 CDR 从美国 纳斯达克 股票市场回归 A 股的企业。

继 6 月 11 日，证监会披露了 小米 集团的 CDR 招股书后，便有消息称，百度正紧锣密鼓地筹备中，预计会是首家通过发行 CDR 从美股回归 A 股的企业。业内人士分析，目前第一批发行 CDR 的企业中，百度盈利状况良好，且股权结构较简单，在纳斯达克上市期间信用良好、规范度高，这都使得百度有可能成为第一家回归 A 股的互联网巨头。关于股票定价，知情人士称，股票定价应该会参考百度在纳斯达克的股价，CDR 与基础股票先确定一个初始比例进而得出一个 CDR 的基础价格，然后在这个基础价格基础上再进行市场化询价。

如今 富士康 、宁德时代、药明康德独角兽企业已经成功登陆 A 股，未来还将迎来小米、百度这样的新经济巨头。分析人士指出，随着独角兽上市、海外科技巨头回归，未来 A 股指数代表性将更强。在这样的背景下，真正有业绩的科技龙头将胜出。机会方面，百度等公司通过 CDR 回归 A 股，与其有合作关系尤其是股权合作的 A 股公司，也将受益于这些公司上市带来的溢价红利。