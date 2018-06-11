ofo 挪用用户押金超百亿？ofo：绝对未挪用押金 新闻

据 北京商报 报道，共享单车服务 ofo 今天回应了有关此前“ofo 挪用用户押金或已超百亿”的消息，称“ofo 绝对未挪用押金。”北京商报援引 ofo 内部人士消息称，“押金余额的具体金额不知道，但是肯定不止 35 亿元。”

财新周刊此前报道称，一名了解 ofo 财务情况的人士提供的截至 5 月中旬的 ofo 财务数据显示，ofo 对供应商欠款 12 亿元左右，城市运维欠款近 3 亿元，合计欠款 15 亿元，押金余额 35 亿元左右。账面可动用现金不足 5 亿元。

去年 12 月，摩拜、ofo 身陷 挪用 60 亿押金丑闻 ，摩拜当时回应称，报道与事实严重不符，并对此表示强烈谴责。

不过报道指出，ofo 不久前在 20 个城市取消了与芝麻信用合作的免押金骑行，仅保留了上海、杭州等 5 个城市。在取消免押金政策的城市，ofo 以 95 元“福利包”作为代替，可享受全国免押金骑行服务，用户也可以选择缴纳 199 元押金使用 ofo 小黄车。

除了国内出现这样的争议外，ofo 的海外业务似乎也遇到了一点麻烦，在这之前有消息称，50% 的 ofo 新加坡团队员工接到了裁员通知，他们被告知 6 月 4 日停止工作，而单车也在当地遭 打折甩卖 。