ofo 否认挪用百亿押金 称已向网信办实名举报 新闻

今日午时，ofo 小黄车官方公众号“ ofo 小黄车骑闻”发表声明，称今日媒体发表的《ofo 押金仅剩 35 亿元，挪用押金或超百亿？》一文中披露的 ofo 相关财务数据信息皆为不实信息。

据悉，今日财新周刊发表文章称，一名了解 ofo 财务情况的人士提供的截至 5 月中旬的 ofo 财务数据显示：ofo 对供应商欠款 12 亿元左右，城市运维欠款近 3 亿元，合计欠款 15 亿元，押金余额 35 亿元左右。账面可动用现金不足 5 亿元。

对此，ofo 小黄车在声明中表示了 否认 ，称文章中的相关数据推算，皆不符合共享单车行业基本商业逻辑。声明中称，ofo 目前已经实现了百城盈利，并正在尝试更多元化的商业模式。ofo 表示近期 ofo 的不实报道严重影响了 ofo 的品牌商誉，已同有关部门收集证据，向网信办实名举报。

以下为声明全文：

1、 关于 2018 年 6 月 11 日，媒体发表的《ofo 押金仅剩 35 亿元，挪用押金或超百亿？》一文中披露的 ofo 相关财务数据信息皆为不实信息。且文章中的相关数据推算，皆不符合共享单车行业基本商业逻辑；

2、 ofo 目前已经实现了百城盈利，同时 ofo 正在尝试更多元化的商业模式。目前，ofo 在全球 20 余个国家为超过 2.5 亿用户提供服务，我们的目标是在未来服务全球 20 亿用户；

3、 ofo 强烈谴责部分媒体使用“ ofo 内部人士”、“接近 ofo 高层人士”、“脉脉匿名人士”等虚假信源散播不实信息的行为，这严重违背了新闻报道的操作规范；

4、 近段时间以来，我们发现大量关于 ofo 的不实报道，严重影响了 ofo 的品牌商誉，我们已会同有关部门收集证据，向网信办实名举报。