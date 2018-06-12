微软的下一代 Xbox 主机可能会在 2020 年亮相 新闻

微软在 Xbox E3 2018 发布会 上表示它们正在研发下一代主机。根据 Thurrott 的报道，下一代 Xbox 主机将于 2020 年问世。据报道，微软正在研发代号为 Scarlett 的“家庭设备”，而不只是定位为游戏主机。

目前还不清楚这台设备的其他细节，不过考虑到微软正在加大力度推广订阅制服务，包括能畅玩游戏的 Xbox Game Pass，下一代 Xbox 主机可能会在游戏串流等方面下一番功夫。Thurrott 此前报道称微软将在 2016 年 E3 公布 Xbox TV，不过这款产品后来并没有出现。据说这款类似电视棒的设备（代号 Project Hobart），支持在电视上串流游戏，售价 99 美元。

另一方面，微软应该会在新主机上加入向下兼容特性，毕竟该公司已经为 Xbox One 主机付出了许多努力，将一批初代 Xbox 和 Xbox 360 游戏带到 Xbox One（包括 S 和 X）上。

除了正在开发新主机的消息，微软 Xbox 主管 Phil Spencer 还在昨天凌晨的发布会上表示，微软 将会推出云游戏服务 ，让玩家在任何设备上都能得到主机游戏画面一般的游戏体验。