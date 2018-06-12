微软的下一代 Xbox 主机可能会在 2020 年亮相

微软的下一代 Xbox 主机可能会在 2020 年亮相

微软在 Xbox E3 2018 发布会 上表示它们正在研发下一代主机。根据 Thurrott 的报道，下一代 Xbox 主机将于 2020 年问世。据报道，微软正在研发代号为 Scarlett 的“家庭设备”，而不只是定位为游戏主机。

目前还不清楚这台设备的其他细节，不过考虑到微软正在加大力度推广订阅制服务，包括能畅玩游戏的 Xbox Game Pass，下一代 Xbox 主机可能会在游戏串流等方面下一番功夫。Thurrott 此前报道称微软将在 2016 年 E3 公布 Xbox TV，不过这款产品后来并没有出现。据说这款类似电视棒的设备（代号 Project Hobart），支持在电视上串流游戏，售价 99 美元。

另一方面，微软应该会在新主机上加入向下兼容特性，毕竟该公司已经为 Xbox One 主机付出了许多努力，将一批初代 Xbox 和 Xbox 360 游戏带到 Xbox One（包括 S 和 X）上。

除了正在开发新主机的消息，微软 Xbox 主管 Phil Spencer 还在昨天凌晨的发布会上表示，微软 将会推出云游戏服务 ，让玩家在任何设备上都能得到主机游戏画面一般的游戏体验。

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初创公司报道

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