AT&T 收购时代华纳获法院批准，特斯拉裁员 9% | 早 8 点档 新闻

AT&T 收购时代华纳获美国地方法院无条件批准

当地时间 6 月 12 日，美国地方法院作出裁决，无条件批准电信巨头 AT&T 以 850 亿美元收购时代华纳（Time Warner），并表示该起收购案不违反美国反垄断法的规定。

AT&T 早在 2016 年就宣布了 收购时代华纳的计划 ，但美国司法部认为该交易将导致市场垄断，并要求 AT&T 出售时代华纳旗下包括美国有线新闻网（CNN）的特纳广播公司，才能获得批准。

微软下一代 Xbox 主机可能会在 2020 年亮相

微软在 Xbox E3 2018 发布会上表示它们正在研发下一代主机。据 Thurrott 报道，下一代 Xbox 主机 将于 2020 年问世 。据报道，微软正在研发代号为 Scarlett 的“家庭设备”，而不只是定位为游戏主机。

目前还不清楚这台设备的其他细节，不过考虑到微软正在加大力度推广订阅制服务，包括能畅玩游戏的 Xbox Game Pass，下一代 Xbox 主机可能会在游戏串流等方面下一番功夫。Thurrott 此前报道称微软将在 2016 年 E3 公布 Xbox TV，不过这款产品后来并没有出现。据说这款类似电视棒的设备（代号 Project Hobart），支持在电视上串流游戏，售价 99 美元。

特斯拉宣布裁员 9%

电动汽车厂商特斯拉（Tesla）6 月 12 日公布了裁员计划，将解雇 9% 的员工，裁员后公司员工数量将下降到大约 3 万 7000 人，基本上和去年年底的人数持平。

特斯拉发言人称，此次裁员不涉及生产部门的工人，因此不会影响到旗下电动车的生产目标。

特斯拉创始人兼 CEO Elon Musk 在邮件中表示，公司裁员是为了进一步降低成本及实现盈利，并称裁员不会影响未来几个月 Model 3 电动车的产量。

中兴公告 6 月 13 日复牌

6 月 12 日晚上，中兴通讯（ZTE）发布公告，对美国商务部禁止当地企业向中兴出售零部件产品的事件进展进行了说明，并宣布股票将于 2018 年 6 月 13 日上午开市起复牌。

今年 4 月，由于违反和解协议，美国商务部禁止当地企业在 7 年内向中国通讯技术与设备研发厂商中兴通讯出售零部件产品。不过事情在 6 月出现转机，美国商务部长 Wilbur Ross 表示，美国与中兴达成协议，允许中兴恢复运营，但前提是中兴需要支付 10 亿美元的罚款，并在第三方托管账户存放 4 亿美元，另外还要在 30 天内更换董事会和管理层。

vivo 发布 NEX 系列手机，升降式前置相机取代“刘海”屏

vivo 在上海发布了 NEX 系列手机 ，主打卖点是升降式前置摄像头，屏幕没有“刘海”。vivo 之前公布的概念手机 APEX 上也曾出现过这样的设计。进入自拍模式时，NEX 的升降式前置摄像头会自动升起，退出拍照模式则会自动收回。摄像头的升起时间为 1 秒，同时摄像头也会检测外力自动收回，以自我保护。

相比标准版，NEX 旗舰版还加入了 vivo 自家的屏幕指纹解锁技术。NEX 旗舰版搭载高通骁龙 845 处理器，8GB RAM、128GB/256GB 存储空间，6.59 英寸 Super AMOLED 屏幕，前置镜头像素为 800 万，背部的主摄像头采用的是 1200 万像素（2400 万感光单元）+ 500 万像素双镜头组合，支持 4 轴光学防抖，拍照功能也融入了 AI。电池容量为 4000mAh，支持 Hi-Fi，运行 Android 8.1 系统。

NEX 标准版搭载的是骁龙 710 处理器，6GB RAM，除了不支持屏幕指纹（后置指纹解锁）和 4 轴光学防抖之外，其他规格和旗舰版大致相同。两款手机均内置 Jovi 智能语音助手。