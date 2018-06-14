舌尖上的中国总导演陈晓卿加盟腾讯视频，担任副总编辑

6 月 14 日，据 新浪科技 报道，在第 24 届上海电视节上， 腾讯 视频正式公布，纪录片导演、《舌尖上的中国》总导演陈晓卿，加盟腾讯视频，出任副总编辑，同时陈晓卿也是稻来纪录片实验室负责人、《风味人间》总导演。

据悉，陈晓卿此前在央视任职 28 年，1989 年，进入中央电视台，去年 10 月，正式从央视离职。陈晓卿 1991 年开始拍摄纪录片，1996 年开始制作文献纪录片，2007 年尝试自然类纪录片并多次拿到国内国外的纪录片奖项。让外界广泛熟知陈晓卿的作品是《舌尖上的中国》，舌尖第一季 7 集内容制作耗时 13 个月，2012 年 5 月在央视首播，这也是国内第一次使用高清设备拍摄的大型美食类纪录片。据了解，陈晓卿因对各种食物不加挑剔的热爱，且热衷搜寻平民美食，被称为“扫街嘴”，十余年前开始在报刊写作美食文章，此后在 2016 年这些文章被收录进《至味在人间》一书。拍摄美食节目也是陈晓卿的爱好所在，从央视离职后陈晓卿与《舌尖》原班人马的骨干将继续从事纪录片创作， 腾讯 也出现陈晓卿及原舌尖团队骨干公司的投资方中。

去年底，腾讯视频发布以《风味人间》、《风味原产地》、《风味实验室》为代表的“风味”系列作品，这正是陈晓卿离开央视后的新动向——与《舌尖上的中国》原班人马，打造新的美食人文记录片《风味》系列。

图片来源：四川日报