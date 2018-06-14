零眸智能：饮料口味也分得清？它的 AI 新零售系统准确率达 95% 以上 | 创业 初创公司报道

人工智能

“什么是新零售？”这个问题不像“ 1+1 等于几？”，是没有一个绝对答案的。自从马云提出新零售以后，众人对于这个概念的解读各式各样。不过，新零售的概念虽众说纷纭，但核心其实没变，就像 AI 新零售方案提供商 零眸智能 的 CEO 樊凌云说的那样：“零售的本质就是在合适的地点，合适的时间，把商品什么给合适的人。”

传统零售最大的问题是不知道什么合适还是不合适，地点的选择，人群的选择，用户喜好的了解，这些匹配过程对于传统零售来说非常棘手。“大数据、人工智能技术可以大幅提升匹配效率。“樊凌云对 AI+ 零售非常乐观。有观点认为新零售的”新“既新成本、新效率、新体验。对此，樊凌云补充强调道：“我认为效率是最重要的，效率提升了，成本自然下降，也会带来全新的体验。”而说到效率提升，AI 一定是不二选择。

当然，观点始终是理论，实践才能出真知。深耕零售行业多年的樊凌云是一个连续创业者，曾在外贸热潮中赚得第一桶金的他也是 O2O 零售时代的老兵。这一次新零售来了，他决定搭载 AI 技术继续其零售梦想。就这样，零眸智能诞生了。

零眸智能基于机器视觉、深度学习、图像识别算法构建的人工智能系统完美契合零售场景，目前已实现快消品饮料行业 2500 多单 SKU 的精准识别，准确率达 95% 以上。其产品包括品牌商市场洞察系统“秒识”、终端门店零售执行系统、和智能无人货柜/冰柜。“我们主要是帮助传统零售企业提升整个运营管理的效率。”樊凌云喜欢一句话简单介绍零眸智能。

不过，这个数据还不足以说明它的来势汹汹。成立于 2017 年 8 月的零眸智能已经得到了华映资本、元禾原点、水木资本联合投资的数千万元天使轮融资。仅仅这些数字的对比就可以让人对这家公司感兴趣。它究竟是怎样的？樊凌云向动点科技分享了零眸智能的计算路线。

首先，在人工智能识别上分为两类：机器视觉和语音识别。零眸智能专注在机器视觉识别。“相当于给机器一双眼睛。”樊凌云说。

其次，机器视觉细分为人脸识别和物体识别，零眸智能专攻物体识别。“一个饮料产品可能有六个口味，它的包装几乎是一模一样的，可能要通过包装上很小的标志区分口味不同。我们目前可以识别口味，这得益于我们算法在细颗粒度方面的前沿研究。”

最后，在应用场景里面现在有静态识别和动态识别。零眸智能选择了静态识别。对此，樊凌云解释道：“现在整个动态识别技术方案的落地成本太高。因为动态识别需要 GPU 本地计算，这导致一台无人货柜的成本好几万。但静态识别可以转为云端计算，在保证准确的同时，成本也降低。“

那么，零眸智能的产品具体如何赋能新零售的呢？

樊凌云以可口可乐为例说明。假如可口可乐在全中国铺了近百多万台冰柜，他会想知道这些冰柜里面售卖的产品是不是自己的，产品有没有缺货，怎么陈列的。传统的解决方案是业务员现场去拍照，然后将照片上传到后台，再通过人工审查照片。这整个过程需要耗费几天时间。

不过，如果用零眸智能的产品，这个流程会得到非常大的优化。2017 年 10 月，零眸智能发布了秒识 App。业务代表可通过 App 拍照，在线上实时查看报告等功能。通过人工智能技术，App 可实现冰柜、货架、堆头等多场景类型拍摄，并支持单场景多张图的智能拼接，防范翻拍等作弊行为。而零眸智能则可通过机器算法在一秒内完成场景识别，并且在一秒内生成分析报告。零售商可根据生成报告，为企业决策提供依据等。且系统可以自动识别货架，以及区分冰柜的层数。“看照片的人力成本节约下来了，整改效率提升了，这就是新零售。”作为一个 AI 新零售方案提供商商，樊凌云认为一定是可以帮助传统零售企业创造价值，节约成本或者增加收入。

不过，随着马云提出新零售后，这个概念便快速蹿红。大街小巷上的无人便利店雨后春笋般出现，BAT 也在快速占坑，扩大版图，最重要的是很多视觉识别方面的技术公司如 Face++、旷视科技等都开始发展重视人脸识别在新零售的机会。简而言之，新零售有巨大的蓝海市场，但同时竞争也在日益快速白热化。

对此，樊凌云倒是比较平和的心态：”我觉得最重要的是找到自己的切入点，承认自己不可能面面俱到。“与大部分新零售行业的 AI 技术公司相比，樊凌云认为：“我们没有什么都做。有些公司什么都做，但他对一个具体的行业理解一定没有我们理解透彻。”

所以，零眸智能的切入点非常细微。据樊凌云介绍，快消品里面的饮料是目前的主要目标市场。他希望以点、线、面的模式渐渐的与新零售高度融合。“现在先以把零售饮料类的陈列为点突破；然后在整个饮料行业实现全品类覆盖，打通这条线，为饮料行业的协同效应提供服务。如可口可乐一定想知道康师傅的数据，康师傅的一定想知道可口可乐数据；最后，渐渐覆盖到各类食品，生活用品。“他说。“但有可能我们后期会和大家交换数据，一起做一个大的做行业拼图。”同时，樊凌云认为新零售领域，很难一家独大，共建生态圈也许是一个很好的想法。

其实，点、线、面的发展逻辑也在零眸智能的商业模式上有所体现。“我们现在商业模式主要分三种，一是帮大品牌提供技术解决方案，可按照一张照片或者说一个售点收取软件服务费；二是在未来能够出一些相关的行业数据付费报告；三是我们现在在研发软硬件物联网的解决方案，可以给可口可乐提供一个软硬件一体化的冰柜，每台冰柜每个月收取服务费。“樊凌云说。

回顾在新零售行业的创业经历，团队一直是樊凌云比较骄傲的因素。“我们有一个是跨界复合的团队，技术背景的人才来自于百度人工智能，海康威视、英伟达。而对于“技术落地到哪里去”这个问题，我们还有行业洞察的专家。“据他介绍，零眸智能的合伙人曾在可口可乐有过丰富的市场经验，所以非常了解传统行业的需求是什么。当然也促成了可口可乐与零眸智能的合作。

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