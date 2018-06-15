菜鸟拟投百亿资金推动供应链升级，商家入仓即可获得贷款

据 新浪科技报道 ，近日， 菜鸟 宣布将进行供应链金融服务全面升级，将从过去服务部分商家，变成所有商家“入仓即可获得贷款”。多家金融机构也参与其中，投入其中百亿资金。在天猫“ 6.18 ”期间，该业务将开始全面推向市场。

菜鸟介绍，供应链金融已发展两年，提供多元化解决方案，包含了存货融资、预付融资、银票等多种产品。据悉，菜鸟供应链金融“入仓即可贷”的服务于 6 月开始试点，7-10 月全面推广。首批试点的云仓物流企业有中国邮政、科捷、心怡、发网、天图等。伴随国家智能物流骨干网的建设，该服务已覆盖到菜鸟云仓体系。

菜鸟供应链金融负责人赵威讲道，目前行业内的供应链金融服务，因综合风控能力有限，在消费品动产融资领域涉猎较少，市场上只有少数商家才能贷到款。据了解，菜鸟供应链金融累计放款已过百亿元，平台初步成型，可提供多元化解决方案，包含了存货融资、预付融资、银票、跨境外币融资、车辆融资、CP 保理等多种产品，并引入了多家商业银行、供应链金融机构为入驻商家提供金融服务。

近期， 阿里巴巴 集团董事局主席马云提出，要全力以赴建设国家智能物流骨干网，形成对全世界有效、有价值的作用。在此引领下，中国物流业纷纷投入国家智能物流骨干网的建设中。