腾讯与久事集团战略合作，上海市民坐公交可先乘车后付费

据 新浪科技报道 ，6 月 15 日， 腾讯 与上海久事集团宣布达成战略合作。签约仪式上，久事集团旗下上海公共交通卡股份有限公司推出的“上海公共交通乘车码”服务正式上线。据介绍，乘客只需通过微信小程序搜索“腾讯乘车码”，开通“上海公共交通乘车码”功能，即可实现“先乘车，后付费”。

目前，上海市已有近 2000 辆公交车可体验扫码乘车服务。根据计划，到 6 月 30 日全市支持扫码乘车服务的公交车将增加至 5800 辆。预计到 10 月底，可完成上海市公交车辆的全覆盖。腾讯乘车码自 2017 年 7 月落地广州以来，已在深圳、广州、重庆、青岛、济南等 60 多个城市上线。

此前，上海公共交通乘车码在设计开发之初确定将采用全国统一的交通运输部《交通一卡通二维码支付技术规范》。上海市交通委表示，上海市实施交通卡一卡通互联互通将遵循“三个统一”原则。第一是“行业标准统一”，将按照交通运输部“一城一码”的标准，统一乘车码；第二是“结算平台统一”，所有移动支付方式均接入交通卡公司，在交通卡平台上进行结算；第三是“刷卡机具统一”，一部机具将兼容所有的支付方式，不再设置多个刷卡机具，确保市民支付安全和后台数据安全。

久事集团称，“乘车码”功能由于使用了脱网验证技术，响应速度将在 0.2 秒以内完成。这一服务的开通，将有效解决乘客乘坐公共交通时忘带交通卡和没有零钱的困扰，为市民交通移动支付提供了多样、便捷的选择。