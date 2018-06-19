BIS 警告加密货币信用和效率可能崩溃；华为回应澳大利亚关于 5G 设施安全指责 | 早 8 点档 区块链

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京东配送机器人开启常态化运营

昨天 618 期间， 京东配送机器人 在北京市海淀区开启了首次全场景常态化配送运营。

此次参入运营的配送机器人有 20 余台，运营区域覆盖配送站西侧的居民聚集区，和附近的中关村软件园，由智能的调度中心进行多线路、多车型调度统筹和配送安排。每辆京东配送机器人最多同时配备 30 个取货箱，最高时速 15 千米。

在送货过程中，京东配送机器人自主停靠配送点，由雷达+传感器进行 360 度环境监测，自动规避道路障碍与往来车辆行人，准确识别红绿灯信号并做出相应决策，在即将到达目的地时，后台系统将取货信息发送给用户，用户可自由选择人脸识别、输入取货码、点击手机 App 链接等三种方式取货。

京东方面称，“因为下单量和机器维修的原因，无法准确到每天运营。但可以说是常态化运营了。”

微软收购视频讨论平台 Flipgrid：将免费提供给学校

6 月 18 日微软宣布收购 Flipgrid，这是一个世界 180 个国家 2000 多万师生使用的视频讨论平台。Flipgrid 可让学生在家里或在教室中使用视频片段讨论和回复主题。

收购之后，微软将免费为学校提供 Flipgrid，并且任何此前已经订阅付费的用户都会按比例退款。

微软现在正计划帮助 Flipgrid 社区发展，该平台将保留其品牌和团队。“Flipgrid 一直是关于教育的，教育是我们创新和影响力的源泉，“Flipgrid 首席执行官 Jim Leslie 说。“现在，作为微软的一员，我们有机会进行扩展，以便我们可以支持全球的每位教育工作者。”

BIS：加密货币越红火，信用和效率就越有可能崩溃

近日，国际清算银行 (BIS) 对虚拟货币的崛起发出最新警告，称加密货币不具有可伸缩性，而且使用密码货币的人数越多，信用和效率就越有可能崩溃。

国际清算银行称，加密货币越大，也就越容易拥堵。对于最知名的数字货币比特币来说，就是其交易费越高，每秒能处理的交易数量就越有限。

另外，国际清算银行还认为，“由于记录交易的分散共识的脆弱性，信用随时可能消失。”“这让人对个人支付终结性产生怀疑，也意味着加密货币可以简单地停止运转，从而导致价值的完全损失。”

国际清算银行研究主管玄松信（Hyun Song Shin）表示，主权货币之所以有价值，是因为它有用户，但许多持有加密货币的人往往出于纯粹的投机目的。

他表示，“如果没有用户，它就只是一种毫无价值的代币。无论是印有头像的纸币，还是一种数字代币，都是如此。”

据国际清算银行称，用户依赖所谓的矿商来记录和核实密码交易，也是有缺陷的，这需要耗费大量而昂贵的能源。

据了解，这已经不是国际清算银行第一次警告加密货币了，此前，国际清算银行总经理 Agustin Carstens 就称比特币是“泡沫、庞氏骗局和环境灾难的结合”。

另外，报告还指出，加密货币的膨胀，最终将压倒一切，从智能手机到服务器。这一通信量可能会导致互联网停顿。

华为回应澳大利亚关于 5G 设施安全指责：过于片面

此前澳大利亚政府准备宣布大规模部署 5G 移动通信基础设施，不过后面有消息称，最近该国安全机构已经因国家安全原因建议不要将华为纳入招标对象范围。

对此，昨天，据路透社报道，华为向澳大利亚政府发出公开信，回应了澳大利亚政府在华为 5G 基础设备安全性方面的指责。在公开信中，华为澳大利亚主席 John Lord 以及两位董事写道，“这些评论中的很多都是不准确的，过于片面，也不是基于事实。”

华为在信中表示，他们在 170 个国家运营，遵守这些国家的法律和准则。该公司援引在英国，加拿大和新西兰的 5G 投资，表示这些政府已经接受了评估该公司技术的要约，以确保其遵守网络安全协议。

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