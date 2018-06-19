ofo 推出新一代信用积分体系，或将分级减免押金 新闻

6 月 19 日，ofo 小黄车宣布已上线新一代信用积分体系，通过自有数据建立更加智能和完善的用户信用考评机制，今后，用户一旦产生不文明行为将扣分甚至扣费，而信用较高的用户有望减免押金。

据了解，用户在注册 ofo 后，每个人的初始分值为 270 分，此后根据个人用车行为增减分数得到综合评分，安全骑行、上报私锁及故障车、举报违规停车、合理规范停放等行为将获得加分；而忘记关锁、假报修、违规停车等不规范行为将影响信用分；破坏车辆、上私锁、交通违法者，一经发现其信用分将直接清零，触犯相关法律者将上报有关机构。

据悉，ofo 已经跟全国众多城市交通管理部门达成合作，对严重违反交通规则的用户采取黑名单机制，不再提供单车服务；同时，ofo 跟各地公安机关合作，对肇事骑车逃逸的不法分子进行追踪，帮助破获多起行凶或盗窃案件。

关于自建信用积分体系的初衷，ofo 联合创始人于信表示，共享单车的行为逻辑与其他领域不同，需要一套由单车企业根据自身运营特性量身定做的信用体系，此前 ofo 的相关数据并不完善，只能借助第三方平台对用户行为进行规范。经过长达一年多的摸索和相关数据的累积，ofo 得以建立以用户行为评判用户信用的积分体系， 与其他平台通过用户收入水平判定用户信用水平不同，新信用体系完全以行为为导向，更适合共享单车用户使用。

最后，该评分每月更新一次，最高分为 600 分。老用户的历史信用积分将纳入新版信用体系中。