全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，一些重大科技领域正处于“颠覆性突破”的前夜。轰轰烈烈的第四次工业革命大幕已经拉开，人工智能、机器人、物联网、自动驾驶汽车、区块链以及生物技术等众多新兴科技正在引领人类社会进入新纪元。 在这个充满机遇和挑战的时代，有这样一群创新引领者一次次将富有远见的创意转变为颠覆性的现实，前赴后继的用协作的精神使科技实现一步步的飞跃。

时势造英雄，英雄也造时势。创新时代的领袖有着别人无法复制的创新基因，以实干家的精神，超群的判断力和执行力，以及过人的精力，脚踏实地集结一批人成为团队一起不断超越自我，在行胜于言的努力中不断迈向新的高度。他们是领导者，带领着世界朝光的地方走去；他们是革新者，势必要将世界和人类生活颠覆。 在即将到来的 TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站上，你将看到这一个时代的创新领袖们，一个时代的传奇！

“创新领袖”：阿里巴巴集团技术委员会主席&阿里云创始人王坚、世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表艾德维、微软中国 CTO 韦青、龙泉寺贤信法师。

王坚

阿里巴巴集团技术委员会主席，阿里云创始人，云栖小镇及雪浪小镇创立者、名誉镇长，杭州市云栖科技创新基金会发起人。2009 年 9 月，王坚创建阿里云计算公司并任总裁，并于 2012 年 9 月被任命为阿里巴巴集团首席技术官。2016 年 4 月，在云栖小镇提出了城市大脑设想和构架，并在杭州开始建设，让城市大脑像电网和交通设施一样，成为未来城市新的基础设施。加入阿里巴巴集团前，王坚曾任微软亚洲研究院常务副院长，曾是杭州大学、浙江大学心理学系教授，博士生导师兼系主任。2014 年，荣获“中央电视台年度全国十大科技创新人物”称号。

艾德维

世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表

艾德维在国际高端背景下的商业发展，筹资，赞助，市场营销和品牌管理方面拥有超过 18 年的经历。从 2003 年开始加入世界经济论坛，期间领导并发展合作关系团队；领导职业服务产业实施；负责全球青年领导者论坛，全球杰出青年社区，Schwab 社会创业基金，科技先驱者和全球成长公司社区，是联合世界学院委员会成员。

龙泉寺贤信法师

龙泉寺信息中心、IT 禅修营创建者，现任龙泉寺弘宣部主任

毕业于北京工业大学计算机系的贤信法师，曾是一名资深程序员，精通 Linux 和 Mongodb，出家前还在《中国国家人文地理》工作过。2009 年在千年古刹北京龙泉寺剃度出家，并成为龙泉寺 IT 组的创始人。率先在龙泉寺内推行寺院管理网络化、电子化，以及通过互联网等现代技术弘法；积极参与中国 IT 届的交流活动，结识一批 IT 精英，其中不少成为龙泉寺义工。贤信法师因此在中国互联网界有“龙泉寺极客”之称。

韦青

微软中国 CTO

韦青先生投身亚洲移动通信、信息技术和智能设备等领域二十余年，在电子信息产业领域拥有丰富的知识与经验。他的工作足迹遍及中国，新加坡和香港特别行政区，尤其擅长于移动与信息技术产品的开发、销售与市场管理工作。现任微软中国首席技术官，负责将微软的产业愿景与创新技术介绍给中国的行业伙伴与业界领导者。在微软公司的十多年间，韦青先生曾先后担任过微软大中华区 Windows 产品部总经理，微软大中华区消费与在线事业部市场总经理和微软大中华区 Windows 移动产品部总经理之职，负责公司商用与消费产品业务的战略设计与执行管理，以及合作伙伴与产业生态链建设。在加入微软之前，韦青先生曾经在摩托罗拉公司工作十年，历任移动产品开发，市场推广与销售管理的众多领导岗位。

王坚对话：未来城市，最强大脑

7 月 2 日 9:35 – 10:00

阿里巴巴集团技术委员会主席&阿里云创始人王坚博士，被称为忽悠马云的“骗子”，风口上的先知。王坚博士一手打造了阿里云，在过去几年，他几乎将所有的时间和精力都投入到“城市大脑”的打造上。而王坚博士对城市大脑有着清楚的定位：它会是未来城市，乃至于整体人类社会的关键基础建设。

“中国的老百姓用手机买烤红薯，美国的老百姓还在用支票付水电费。你可以想象中国人对互联网基础设施的信心有多大，城市沉淀的数据又有多么丰富。”王坚博士说。城市大脑的目标是用数据资源帮助城市决策思考，对整个城市进行全局实时分析，自动调配公共资源，最终把数据变成城市治理最重要的资源。

自 2016 年 10 月为杭州市区装上城市数据大脑之后，由阿里牵头的“城市大脑”项目在浙江省逐步推进。城市大脑项目是中国在为世界探索，中国的城市发展今天面临着前所未有的挑战，没有经验可以借鉴，必须以创新突破的精神敢为天下先。 在 TechCrunch 杭州峰会的主会场，王坚博士将对话：未来城市，最强大脑，用创新领袖的勇于开拓精神揭开“城市大脑”的神秘面纱。

艾德维对话：世界眼中的中国创新

7 月 2 日 10:00 – 10:25

随着全球正在经历的新一轮科技和产业革命，以创新寻求高质量发展的中国，正逐渐从“跟跑”到“并行”甚至在某些领域“领跑”。从“中国制造”到“中国创造”，中国创业公司的扩张、中国创新技术的发展令世界瞩目。全球第一辆智能共享单车、世界上商业运营速度最高的高铁、世界上最便捷的移动支付系统、全球最大的 B2B 电子商务平台，中国的“新四大发明”让中国的创意发明塑造着全世界在数字化领域的进步。

世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表，艾德维将在 TechCrunch 杭州峰会的主会场对话：世界眼中的中国创新，看中国的科技创新“星辰大海的征途”。

贤信法师讨论：佛法，科技，创新和初心

7 月 3 日 13:25 – 13:55

众生本具的佛性深藏着无穷无尽的创造力，只要你能觉醒就能够创造你所需要的一切。贤信法师曾认为，科技创新如果能够时刻以探寻宇宙人生真相和带给人类社会真正长久的安乐为宗旨, 才不容易迷失。在这两个根本宗旨上, 佛法和科技能够相互显发。

龙泉寺被坊间称为“科研最强寺”、“极客归属地”，在众多科技领域已经凝聚、培养了一批人才。龙泉寺既不孤芳自赏，又不随波逐流，既摒绝商业化的侵蚀，又主动拥抱新技术成果互联网，将佛法与人工智能、机器人等高新科技穿插交织在一起。据了解，龙泉寺有一位堪称微博大 V 的方丈学诚法师，一个媲美科研团队的高知僧团，还有一个专门从事互联网弘法的信息技术组和动漫组，以及数量庞大的义工支持着龙泉寺在香火缭绕外的数字化生存。

不忘初心，砥砺前行。龙泉寺贤信法师将在 TechCrunch 杭州峰会的主会场讨论：佛法，科技，创新和初心。在未来，佛法与科技联合的创新潜力将更有创意的展示中国形象、阐发中国精神。

未完待续，更多主题将震撼揭晓！

TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心