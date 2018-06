全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,一些重大科技领域正处于“颠覆性突破”的前夜。轰轰烈烈的第四次工业革命大幕已经拉开,人工智能、机器人、物联网、自动驾驶汽车、区块链以及生物技术等众多新兴科技正在引领人类社会进入新纪元。 在这个充满机遇和挑战的时代,有这样一群创新引领者一次次将富有远见的创意转变为颠覆性的现实,前赴后继的用协作的精神使科技实现一步步的飞跃。

时势造英雄,英雄也造时势。创新时代的领袖有着别人无法复制的创新基因,以实干家的精神,超群的判断力和执行力,以及过人的精力,脚踏实地集结一批人成为团队一起不断超越自我,在行胜于言的努力中不断迈向新的高度。他们是领导者,带领着世界朝光的地方走去;他们是革新者,势必要将世界和人类生活颠覆。 在即将到来的 TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站上,你将看到这一个时代的创新领袖们,一个时代的传奇!

“创新领袖”:阿里巴巴集团技术委员会主席&阿里云创始人王坚、世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表艾德维、微软中国 CTO 韦青、龙泉寺贤信法师。

龙泉寺贤信法师

龙泉寺信息中心、IT 禅修营创建者,现任龙泉寺弘宣部主任

毕业于北京工业大学计算机系的贤信法师,曾是一名资深程序员,精通 Linux 和 Mongodb,出家前还在《中国国家人文地理》工作过。2009 年在千年古刹北京龙泉寺剃度出家,并成为龙泉寺 IT 组的创始人。率先在龙泉寺内推行寺院管理网络化、电子化,以及通过互联网等现代技术弘法;积极参与中国 IT 届的交流活动,结识一批 IT 精英,其中不少成为龙泉寺义工。贤信法师因此在中国互联网界有“龙泉寺极客”之称。