微博、艾瑞联合发布的报告里说了：网红不再稀有野生，一万用户里就有一个百万粉丝的红人

动点科技最新从微博主办的 2018 超级红人节上获悉：艾瑞与微博联合发布了《2018 中国网红经济发展洞察报告》（简称“报告”）。报告显示，过去一年，网红产业规模不断扩大，红人数量及粉丝规模不断提升，MCN 机构在网红生态中的地位不断加强。同时，随着内容平台的多元化发展，网络红人多平台运营已经成为重要趋势。

截至 2018 年 3 月，微博月活跃用户已达 4.11 亿，内容形态也覆盖了图文、视频、问答、直播等，能满足网络红人差异化的传播需求，帮助网红积累社交资产。可以说，微博已经成为网络红人建立公众影响力的“基础建设平台”。

另外在网红孵化及运营领域，微博不断加深与 MCN 机构的合作。截至 2018 年 5 月，与微博合作的 MCN 机构数量达到 1917 家，较去年增长 269%，合作覆盖领域达到 53 个。在平台和 MCN 机构推动下，微博上粉丝百万以上的红人超过 2 万人，头部红人粉丝在过去一年平均增幅超过 30%。

最值得注意的是粉丝超 10 万红人规模增长 51%。过去一年里，网红经济的基础继续扩大。报告的数据显示，截至 2018 年 5 月，中国网红粉丝总人数达到 5.88 亿人，同比增长 25%。网红粉丝中，53.9% 的年龄集中在 25 岁以下。这种变化也与微博用户结构的年轻化紧密相关。目前微博上 61% 的用户也集中在这一年龄段，成为网红粉丝的主力人群。在地域分布方面，31.1% 的网红粉丝来自四线及以下城市，不过在一到三线城市，网红粉丝的分布则比较均匀，占比都在 20% 左右。接下来我们分解看过来：

网红的地域分布越来越广泛，来自三四线及以下城市和海外地区的网红，占比已经接近 40%。与 2017 年相比，网红群体的学历水平持续提升。95% 的网络红人接受过高等教育，14.6% 的网络红人拥有硕士及以上学历。网红综合素质的提升，推动了内容质量不断提升。

作为网红产业链条中的核心角色，MCN 机构发展速度依旧十分迅猛。

随着 MCN 机构不断完善，其在网红发展成熟过程中带来的助益也日益明显。对网红而言，MCN 机构在内容制作、流量曝光上提供了关键支撑，而 MCN 机构拥有更多的广告及电商资源以及更高的议价能力，也为网红带来了更优秀的商业变现。以知名 MCN 机构 papitube 为例，2017 年同期 papitube 旗下拥有 9 名红人，2018 年则扩张到 64 人。网红对 MCN 机构的青睐，彰显了 MCN 机构在网红竞争中的重要性。

截止 2018 年 6 月，60% 以上的网络红人同时在 6 个以上的网络平台运营账号，微博上的粉丝达到 941 万，是粉丝最多的平台。通过微博，这些红人已经开始深度经营自己的粉丝，进而建立公众影响力。这些都离不开背后微博所建立完整的网红生态体系。

未来作为社交媒体平台，微博还将推动头部网红的商业变现方式向艺人靠拢，让更多网红的生命周期和品牌价值持续升级，做到共同致富。