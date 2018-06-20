5G 时代来临！阿里云宣布联手三大运营商提供 IPv6 服务 新闻

6 月 20 日，阿里云 宣布联合 中国电信 、中国移动、中国联通 等全面提供 IPv6 服务，支撑 5G、物联网时代的建设需求。阿里云称，其目前是国内唯一一家全面提供 IPv6 服务的云厂商。

据了解，IPv6 的特点是拥有近乎无限大的地址空间，能给地球上每一粒沙子都分配一个 IP 地址，同时在抗干扰性、私密性和安全性都要优于上一代，管理更便捷、成本更低，足以支撑 5G、物联网时代的建设需求。

中国工程院院士邬贺铨表示，中国是最需要 IPv6 的国家，各界应合力推动 IPv6 全面部署。据悉，截止 2017 年底，中国网民的人均 IPv4 地址仅有 0.45 个，IPv4 地址枯竭催生了开发者对 IPv6 的需求猛增，物联网的爆发更是产生了百亿级连接的需求。今年 5 月份，工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知，从六方面落实 IPv6 行动计划。其中明确提出，到 2018 年年末，云服务平台需完成 50% 云产品改造，全国移动互联网 IPv6 用户规模不少于 5000 万户。

阿里云介绍， IPv6 全面普及需要各行各业的共同努力，阿里云同 中国电信 、中国移动、中国联通 等深度合作，实现“云-管-端”的全面打通，用户的终端设备、运营商网络、云上应用将能同时支持 IPv6。目前，俄罗斯世界杯正成为 IPv6 技术的“尝鲜者”，阿里云为优酷世界杯直播提供了基于 IPv6 网络的高清直播服务，中国数千万的观众能够实时、流畅、稳定的观赏赛事。