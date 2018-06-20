有了增强现实，桌上看球终成现实

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俄罗斯世界杯正在如火如荼地进行中，因此，这意味着即便有关机器学习的文章，也必须从足球的角度进行分析。今天这篇以足球为主题的文章涉及一套全新的系统，它可以拍摄足球比赛的 2D 视频，然后以 3D 形式重建，这样，你就可以在桌子上欣赏比赛视频（假设你家有某种增强现实设备——当然，不出意外的话，你肯定没有这种设备）。虽然它还远未达到让人身临其境的感觉，但效果可能好过在电视前看足球比赛。

“Soccer On Your Tabletop”系统会输入足球比赛视频，然后仔细观看，追踪每一位球员和他们的动作。球员的图像会被映射到“提取自足球视频比赛”的 3D 模型上，然后叠加到有关整个球场的 3D 重建图像上。基本上，这套系统的逼真程度超过了《FIFA 18》，而且会产生某种微型混合效果。

考虑到源数据是低分辨率和动态的 2D 图像，因此，可靠地重建每一位球员逼真且精确的 3D 姿势，绝对是一项令人赞叹不已的成就。

当然，这套系统现在还远未达到完美。有人甚至可能会说它没什么用处。人物的姿势会被计算出来，因此球员们会来回跳动，但球并不是无所不在，所以看起来就好像是球员在球场上跳舞。

但整个创意仍然非常好，如果解决了射门捕捉问题，那么还是有实现可能的。假如这套系统可以基于多个角度消化整场比赛（它可以直接从网络中获取视频片段资源），你就可以在真实比赛结束后几分钟内以 3D 形式回放比赛过程。

不仅如此，能够聚在球场中央位置周围并从多个角度观看比赛，难道不是很酷的体验吗？我始终认为，在电视上观看体育赛事的最糟糕之处在于，每个人只能坐在沙发上，盯着一个方向看，而且看到的也是完全一样的东西。让观众坐在球场四周，选好自己支持的一方，然后从不同角度观看并分析战术，无疑是非常奇妙的体验。

我们现在所需要的就是让某个人发明一套完美且价格低廉的全息显示系统，能从各个角度工作，同时用户从中调配。

这项研究是 Facebook、谷歌和华盛顿大学之间合作的成果，目前正在犹他州盐湖城举行的 计算机视觉和模式识别（CVPR）大会 上亮相。