采用弹出式前后镜头设计的 OPPO Find X 发布；小米推迟 CDR 发行申请｜早 8 点档 新闻

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采用弹出式前后镜头设计的 OPPO Find X 发布

OPPO 今日（6 月 20 日）凌晨在巴黎发布新手机 Find X。Find X 最大亮点在于其弹出式设计，让屏幕没有“刘海”，同时搭载了类似苹果 Face ID 的 O Face 技术，该技术用于解锁，手机没有配备指纹解锁模块。

Find X 采用 6.4 英寸柔性曲面屏，主相机为 1600 万像素 + 2000 万像素双摄组合，前置镜头 2500 万像素，搭载高通骁龙 845 处理器，电池容量 3400mAh。

Find X 还由一款兰博基尼合作限量版，改版本采用超级 VOOC 闪充，手机内部实际采用了两个 1700mAh 电芯，用 10V 5A，最大功率为 50W 的充电器给两块电池同时充电，35 分钟可以充满电。

售价方面，OPPO Find X 256GB 版本售价 999 欧元，兰博基尼限量版要价 1699 欧元。

推迟 CDR 后，小米估值再下调至 550-700 亿美元

路透社 6 月 19 日 报道 称，三位知情人士透露，小米已经将公司估值下调至 550 亿到 700 亿美元之间。19 日上午， 小米推迟了 CDR 发行申请 ，知情人士透露推迟的原因是公司与监管机构之间就其发行的中国存托凭证的估值存在不同意见。

两名知情人士表示，在香港上市之前，小米与潜在的重要投资者商议的估值范围在 550 亿到 700 亿美元之间。

这个估值与此前报道的相差甚大，今年年初，小米曾被估值 1000 亿美元，此后来自 JP 摩根和瑞信的分析师就给小米出了 940 亿美元和 920 亿美元的价值，今年 5 月， 小米非正式估值又被定为 700 亿至 800 亿美元 。

世卫组织将游戏成瘾正式列为精神疾病，索尼任天堂育碧等联合反对

6 月 19 日 ，世界卫生组织发布的第十一版《国际疾病分类》中正式加入“游戏成瘾”（gaming disorder），并将其列为精神疾病。按照世卫组织的说法，游戏成瘾分为在线游戏成瘾与离线游戏成瘾两种，主要症状包括无法控制、优先性和不计后果三个特点。

在新版分类发布之前，包括 ESA、ESAC、EGDF、IESA 等在内的由全球各地游戏大厂组成的游戏协会曾在 2018 年 1 月发布联合声明，希望世卫组织能够重新考虑将“游戏成瘾”列入《国际疾病分类》的做法。

其中 ESA 的成员包含卡普空、EA、任天堂、索尼互动娱乐、史克威尔艾尼克斯、Take-Two、育碧等国际大厂。联合声明表示，全球已超过 20 亿人正安全且明显地享受着游戏，游戏产品在教育、治疗、和娱乐等领域的价值已得到广泛证明，协会对世卫组织将‘游戏成瘾’列入《国际疾病分类》的做法表示担忧，希望世卫组织对所持证据有更加全面的考虑。

微博与艾瑞联合发布《2018 中国网红经济发展洞察报告》

在微博主办的 2018 超级红人节上，艾瑞与微博联合发布了《2018 中国网红经济发展洞察报告》。报告显示，过去一年，网红产业规模不断扩大，红人数量及粉丝规模不断提升，MCN 机构在网红生态中的地位不断加强。同时，随着内容平台的多元化发展，网络红人多平台运营已经成为重要趋势。

截至 2018 年 3 月，微博月活跃用户已达 4.11 亿，内容形态也覆盖了图文、视频、问答、直播等，能满足网络红人差异化的传播需求，帮助网红积累社交资产。可以说，微博已经成为网络红人建立公众影响力的“基础建设平台”。

报告详情可 点此查看 。

二手交易平台 Mercari 成日本今年最大 IPO

6 月 19 日，日本 C2C 二手商品交易平台 Mercari 在东京证券交易所挂牌交易，最终以 5300 日元收盘，较发行价（发行价 3000 日元，以 5000 日元开盘）上涨约 77%。而在午后交易中，Mercari 的股价一度上涨至 6000 日元，公司估值达到 74 亿美元。这使得 Mercari 成为东京证券交易所最具价值的创业公司。

Mercari 此次 IPO 是今年以来日本市场规模最大的 IPO。通过出售约三分之一股份，Mercari 此次 IPO 筹集 12 亿美元资金。

Mercari 是日本一款非常流行的应用，用户可以在其上交易二手物品。应用在日本的下载量超过 7100 万次，平台拥有 1050 万活跃用户，其盈利模式为向卖家收取佣金。

百度音乐更名为千千音乐

6 月 19 日，太合音乐集团官方微博宣布旗下百度音乐正式进行品牌升级，百度音乐将 变身 为“千千音乐”，同时启用全新的 LOGO 和域名。据悉，升级后，未来千千音乐将继续推行差异化运营，除提供大众化类型的音乐内容外，还将在细分音乐领域着重发力，整合相关音乐人，进一步拓展垂直用户群体。此次品牌升级后，百度仍将继续提供资源、流量等多方位支持。