Google 播客简评 新闻

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可以这么说，播客文化因苹果而起，要不播客怎么会叫做“PODcast”。如今，苹果托管了 超过 55 万档播客节目 ，有独立的一方客户端。然而，他的老对手谷歌却并不怎么买账，播客一度都只是 Play Music 里的一个添头。数十亿安卓用户只能在第三方应用之间游走。

当然，安卓用户现在已经有了一些好的选择，比如 Stitcher 和 Pocket Casts。但无论如何，没有像样的一方应用，把播客爱好者拱手让给 iOS 阵营，谷歌似乎也无所谓。

这不，他们缓过神了，终于推出了名为“播客”的播客应用，这个简单明了的名字基本符合你对谷歌系产品的全部期待——无论收听还是浏览，发现高于一切。

我曾问过谷歌，为什么你们拖了这么久才开始拥抱播客，但始终没有得到令我信服的答案，反正谷歌发言人认为公司这几年“创造力大爆发”，所以才有了这个全新的独立播客应用──随便你们怎么说吧。如今，播客又迎来了一波复兴，已经大有成为当今世界最有活力的娱乐和信息媒介的趋势。

谷歌的目标是“组织全球信息”，面对 50 万+的活跃播客和可期的前景，他们也应该做些什么。这款应用的使命正是如此：“让人们更容易发现与收听喜爱的播客”。

基于这一点，同苹果播客应用相比，谷歌播客的探索机制呈现出了截然不同的一面。近几年来，苹果雇佣了大量编辑和策划来人工挑选高质量的播客内容。所以在苹果的播客应用里，只有人气节目才能获得靠前的位置，像 NPR 或者 ESPN 这样的大牌发行商获得优质展现的机会也更大，背后的算法也不透明。

这种机制对于刚接触播客节目的人是一件好事，因为它能够确保优质内容的稳定呈现。但播客毕竟是一种一对一的亲密交流方式，更多的时候我们是可以把它当成与友人之间的倾诉。也就是说，它为我们呈现的推荐应该是为我们量身定制的产物，以此作为我们互相尊重的体现。

当你首次打开谷歌播客的时候，谷歌的推荐和其他应用也没有什么两样。你看到的只是一个通用版页面，“热门播客”栏里不外乎那些耳熟的节目：This American Life、Radiolab、Serial……就是那种只要你有朋友听播客，就不会没听过的名字。

一旦你订阅了节目，谷歌播客就“会依据某些因素，比如你的收听习惯或者你订阅了什么内容”，相应改变你的首页。理论上说，你听的节目越多，或者订阅的节目越多，后续体验就会变得越好。

我简单试用了一下谷歌播客，目前来说，它给我的推荐也就那么回事，不外乎“NPR 的人气节目”或者“爱听 Stop Podcasting Yourself 的人也喜欢”之类的。此外，因为我的朋友罗宾（Robin）做了一个叫做“Inkstuds”动漫向播客，所以它就莫名其妙的给我推荐了一大堆主持人也叫“罗宾”的播客。这种奇葩推荐方式深深地震撼了我，当然情况可能因人而异。

到目前为止，Podcasts 还没有评分系统。这个功能可能很快就会上线，并以此来协助完善它的个性化推荐机制。但这只是诸多没有在软件发布时出现的功能中的一种。谷歌表示正在着手实验播客的语音转文字功能。这样，它在获取额外的数据抓取方式的同时也可以为听力障碍人士提供字幕体验服务。对那些非语音向的潜在听众们来说，这或许会是一个不错的选择。

播客领域还存在着很大的提升空间，但谷歌播客的出现可以看做是一个良好的开端。界面简截了当，所以你不会出现无从下手的局面。你的订阅节目将分块出现在应用上方，随后的是以分栏形式出现的“新章节”、“正在播放”以及“已下载”。在处理信息冗余的问题上，这种界面方式表现的非常不错。不像苹果播客，每次更新都会让操作变得更难。

当你开始播放某个节目的时候，控制区会从屏幕底部弹出，只需上滑就能切换到全屏播放界面。当然，Podcasts 还有调速播放功能，从 0.5 到 2 倍共计 15 个档位的播放速率可以让你的独特需求得到充分满足。

Podcasts 可能并没有太多与众不同的地方，但至少第一步走的很稳——谷歌可以说第一个认为播客依然拥有提升空间的公司。在和谷歌的沟通中，我得知他们为未来准备了很多计划。比如，谷歌也会推出一款播客听众深度分析工具，就像苹果最近推出的那个工具一样。

对广大安卓播客用户来说，谷歌播客是一个很好的选择。如果你刚刚开始收听播客，TechCrunch 的播客 值得你们一试。