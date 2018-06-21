消息称深圳大数据公司极光下半年将在美 IPO，募资 3 亿美元 新闻

据 MarketWatch 报道 ，知情人士透露，深圳数据公司 极光 计划今年下半年在纽约 IPO，募集资金 3 亿美元，估值将在 15 亿至 20 亿美元之间。消息称，极光已委托国际投行为其处理 IPO 事宜。

据了解，极光的官方名称为深圳和讯华谷信息技术有限公司，创立于 2011 年，其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata 和中国移动等公司。极光致力于为移动应用开发者提供通知推送、短信身份认证和用户分析等服务，业务分为开发者服务、精准营销和数据服务三大体系。极光通过收集时使用 App 用户的配置文件和习惯等数据进行挖掘，帮助应用开发者和其他公司开展用户分析、精准营销，并提供定制的行业分析。目前合作过的知名 App 有：京东阅读、丁香园、美柚、平安好医生等。截至 2017 年末，极光服务了超过 60 万款移动应用，累积覆盖超过 100 亿个移动终端，月活跃设备数 7.5 亿，日推送信息量超过 30 亿条。

极光的投资人中包括风投公司 IDG Capital Partners 和富达投资下属部门。根据富达投资提交的年报显示，截至 3 月 31 日，该公司持有价值约 2050 万英镑 (约合 2700 万美元) 的极光股票。