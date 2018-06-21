微软收购 AI 创企 Bonsai， 将技术部署云服务 新闻

据 CNBC 报道 ，微软 本周三宣布已经收购了一家小型人工智能初创公司 Bonsai ，但没有披露交易细节。

据了解，Bonsai 成立于 2014 年，拥有约 42 名员工，在加利福尼亚州西雅图和伯克利均设有办事处。据介绍，该公司集成了来自微软、Uber、 谷歌 、和 苹果 公司的机器学习和开发工具，用来搭建其软件和服务，以开发工业级人工智能应用，搭建面向企业的深度增强学习平台。截止目前，该公司已经融资 1360 万美元，投资方包括 ABB 技术风险投资公司，新企业联合公司，三星，西门子和微软 M12 投资公司。Bonsai 首席执行官马克·哈蒙德介绍，Bonsai 与石油、通风系统、机器人和汽车等行业的公司均有业务往来。他表示，在与西门子的合作中，Bonsai 助其实现手动过程的自动化，使其运行速度提高了 30 倍。

微软方面表示，微软计划将 Bonsai 与 Azure 云服务相结合。通过 Brainware 搭建的模型部署在 Azure 物联网系统上，可以给微软提供一个端到端的开发、运营、和改善自动化系统中“大脑”的解决方案。

据悉，近年来微软不断加重在人工智能方面投入，并试图将技术产品商业化。微软在 2017 年初收购了另一家小型人工智能公司 Maluuba ，并在一年前，收购了一家依靠人工智能来增强移动虚拟键盘的初创公司 SwiftKey。

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