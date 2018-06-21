微软收购 AI 创企 Bonsai， 将技术部署云服务

CNBC 报道微软 本周三宣布已经收购了一家小型人工智能初创公司 Bonsai ，但没有披露交易细节。

微软方面表示，微软计划将 Bonsai 与 Azure 云服务相结合。通过 Brainware 搭建的模型部署在 Azure 物联网系统上，可以给微软提供一个端到端的开发、运营、和改善自动化系统中“大脑”的解决方案。

据悉，近年来微软不断加重在人工智能方面投入，并试图将技术产品商业化。微软在 2017 年初收购了另一家小型人工智能公司 Maluuba ，并在一年前，收购了一家依靠人工智能来增强移动虚拟键盘的初创公司 SwiftKey。

图片:123RF

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