柯洁与 Alphago 的人机大战、机器人 Sophia 首获公民身份、iPhone X 人脸识别解锁、人工智能上升为国家战略内容，“人工智能”毫无疑问是 2017 年最为如日中天的热门话题。 如果说 2017 年是“AI 应用元年”那么 2018 年则是“AI 应用的落地之年”，随着越来越多的应用落地，人工智能已经深入到各行各业，也将势必重新定义我们生活的世界。

未来已来，这是一个大数据的时代，这是一个人工智能的时代。人工智能作为引领未来的颠覆性、战略性技术，已成为当前国际竞争新焦点。要抓住机遇，首先要认清这个时代，智能时代是摆在全世界面前的新起点。跟随只需要知识，因为有路可循；而领先则需要创造，要有智慧更需要勇气，因为无路可循。 在即将到来的 TechCrunch 国际创新峰会，这些引领人工智能各行业发展的传奇人物将汇聚一堂，共同探究 AI 将对世界带来的颠覆性变革！

AI 传奇人物：科沃斯机器人 副总经理兼董事会秘书 马建军 、 Rokid 联合创始人 王舜德 、 天壤围棋 CEO 薛贵荣 、 51Talk 联合创始人&首席运营官 张礼明 、 搜狗 副总裁 吴滔

马建军

科沃斯机器人副总经理兼董事会秘书

1999 年 6 月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院；2007 年 6 月，毕业于美国西北大学凯洛格商学院。2007 年 7 月至 2016 年 3 月，分别担任瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞信方正证券有限责任公司投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人；2016 年 4 月至今担任科沃斯机器人首席财务官。现任科沃斯机器人股份有限公司副总经理、董事会秘书。科沃斯上市拟融资 7.5 亿建新基地，家庭服务机器人大战升级。

王舜德

Rokid 的联合创始人兼首席财务官（CFO）

Rokid 是一家专注人工智能和自然语言处理领域开发的机器人公司。王舜德先生同时也是香港联交所上市公司金山软件有限公司的独立非执行董事，提名委员会及薪酬委员会主席。在加入 Rokid 之前，王舜德先生曾任金山软件的执行董事及首席财务官、阿里巴巴集团集团财务及财务控制副总裁及好孩子集团的首席财务官。王舜德先生对于财务监控、营运、策略性计划及执行以及私募基金投资及退出策略拥有极为丰富经验。Rokid 于今年上半年完成了新一轮融资，领投方为淡马锡，瑞士信贷、CDIB、IDG 跟投，融资金额接近 1 亿美金。

薛贵荣

天壤智能创始人及 CEO

上海交通大学博士，研究领域包括人工智能、搜索引擎、分布式计算和迁移学习等。原阿里巴巴旗下阿里妈妈大数据中心负责人，阿里妈妈首席数据科学家，负责研发了阿里搜索引擎、数据管理平台、营销技术平台等。国家科技部云计算专家组成员、KDD 中国分会、CCF 人工智能专委会、CCF 大数据专委会委员。 拥有十余项专利，在国际顶级会议及期刊发表论文 70 余篇，论文被大量引用。天壤围棋被称作“最亲民的 AlphaGo”。

张礼明

51Talk 联合创始人&首席运营官

1970 年出生上海，毕业于上海师范大学，后获得英国赫尔大学工商管理学硕士/MBA 学位，前华尔街英语创始副总经理、华尔街英语的缔造者之一。同时还任上海市政协委员、上海市工商联常委。2014 年张礼明以联合创始人身份加入 51Talk 无忧英语担任首席运营官。截至 2017 年 12 月公布第三季度财报显示，51Talk 已成为有拥有季度活跃学生 17.66 万人，季末的外教数达 1.48 万人的在线英语教育领导品牌。2016 年 06 月 10 日，张礼明与 51Talk 创始人兼 CEO 黄佳佳在纽交所敲响开市钟，51Talk 在纽约证券交易所正式挂牌上市，成为中国在线教育赴美上市第一股。

吴滔

搜狗公司副总裁、IoT 事业部负责人

2011 年担任搜狗四大事业部中的用户平台事业部总经理，全面负责地图、网址导航、游戏等业务。2014 年底，由其发起的搜狗儿童对讲定位智能手表–“ 糖猫” 正式发布，成为搜狗进军智能硬件市场的先锋。2017 年，就任搜狗 IoT 事业部负责人，主导搜狗的硬件研发，将搜狗的 AI 技术结合落地为硬件产品；2018 年带领 IoT 事业部推出搜狗旅行翻译宝、搜狗录音翻译笔两大 AI 战略硬件，为搜狗的 AI 布局注入新的活力。搜狗于去年年底在纽交所将上市，融资约 5.85 亿美元。

马建军对话：下一代家庭机器人

7 月 2 日 13:00 -13:25

人工智能技术的落地应用给服务机器人，甚至所有的消费机器人都带来了新的增长点。家庭服务机器人，这个市场可能比你想象得还要大。据 IFR 预计，2017-2020 年全球家庭服务机器人销售总额预计将达到 219 亿美元。而在国内市场，科沃斯机器人更是独树一帜。在家庭服务机器人领域，科沃斯机器人 2017 年线上市场占有率达到 48.8%，占据行业领先地位。

据亿欧报道，在目前的扫地机器人市场中，飞利浦、海尔、美的、松下等国内外大型家电品牌商均有入局，而国外扫地机器人品牌 iRobot、互联网硬件公司小米等也同样是有力的争夺者。但这些公司与科沃斯相比，均难以在完整的服务机器人产品线上与后者相提并论。5 月 28 日，科沃斯机器人股份有限公司在上海证券交易所主板正式上市。可以说，科沃斯机器人作为“服务机器人第一股”，不仅是它在该领域率先上市，也代表了它在国内服务机器人市场上绝对的领先地位。 更令人期待的是，科沃斯机器人副总经理兼董事会秘书马建军将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话：下一代家庭机器人。未来，从科沃斯家用机器人看出，可以肯定的是：技术与创新，将是 AI 真正发展的核心所在。

王舜德对话：人工智能 OS

7 月 2 日 15:40–16:05

机器人行业是一个需要长跑，长期投入的行业。尽管此前已有人工智能热潮，但是 AI 的爆发更多是纯技术的驱动。目前，Rokid 部分自主研发还已完全实现了国内外的技术领先优势。技术是 AI 创业公司的立足之本，也是决定中国 AI 行业能否真正崛起的要素。Rokid 是一家严肃的 AI 公司，坚持在麦克风技术、识音技术、语音、语义的识别等核心技术上进行自主研发，并在一些关键领域实现了领先国内外的技术优势。 在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场现场，Rokid 联合创始人王舜德讲对话：人工智能 OS，解读如何运用出类拔萃的人工智能系统打造绝佳的用户体验！

薛贵荣对话：

人工智能围棋的过去现状与未来

7 月 2 日 15:40 -16:05

自 2017 年柯洁与 Alphago 的人机大战为世人所关注，人类到底能不能战胜人工智能成为热议的话题。尽管柯洁几乎将 AlphaGo 逼到了极限，但后者仍以 3:0 的成绩获胜。赛后，AlphaGo 之父哈萨比斯宣布 AlphaGo 退役。而柯洁在今年 4 月再度与人工智能交手，对手就是“天壤围棋”。据了解，天壤智能围棋线上体验的页面访问人数暴涨，不少围棋爱好者慕名而来，挑战体验版天壤。从 1 月 15 日至 22 日，共在线对弈了 3300 盘棋，天壤赢了 2790 盘，共计 85% 的胜率。天壤围棋的创新是集中提升模型的预测能力来降低系统对算力的要求，而这也是天壤围棋最大的优势之一。 更为精彩的是，天壤围棋 CEO 薛贵荣将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话：人工智能围棋的过去现状与未来，看天壤围棋如何做最亲民的 AlphaGo！

张礼明对话：

AI、区块链，科技教育的新技术引擎

7 月 3 日 14:45-15:10

当教育信息化基础设施尚在普及完善、“互联网+”和教育尚在互相催化融合时，人工智能作为信息技术的更高发展阶段，毫无疑问会深层次推动教育教学改革与创新发展。教育信息化俨然是风口行业，如何更好地对接教育需求，让大数据、人工智能这些高科技为教育服务变得至关重要。51Talk 一直以来都非常注重技术研发，人工智能技术应用于在线教育领域，可以帮助用户获得“有趣又有效”的学习效果。51Talk 目前已经产品化的 AI 技术主要有人脸检测，表情识别，人物抠图，AI 降噪，语速检测和语音打分。51Talk 是中国在线教育赴美上市第一股，也是科技教育领域的引领者。51Talk 联合创始人&首席运营官张礼明将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话：AI、区块链，科技教育的新技术引擎，深度剖析“人工智能+在线教育”的巨大机遇！

吴滔对话：人工智能与硬件

7 月 3 日 15:35-16:00

在经历了算法、应用等层面的拼杀后，AI 军备竞赛的下个阶段重点，可能会转向核心的硬件技术。目前搜狗的 AI 是围绕语言，以认知为主体的，包括听觉认知和视觉认知。从软件到硬件，搜狗让 AI 技术能够融入每个人的生活，构建起翻译、问答、辅助对话等使用场景。2017 年搜狗成功赴美 IPO， 成为“中国赴美上市 AI 第一股”。作为中国人工智能的创新者，搜狗以“语言”处理为核心，目前已先后将自研 AI 技术落地于搜狗搜索与输入法等核心产品中。而在全球化的浪潮中，是否能用中文打通全球信息将成为至关重要的一步。 搜狗副总裁吴滔将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话：人工智能与硬件，看以“语言”为核心的搜狗 AI 硬件之路！

未完待续，更多主题将震撼揭晓！

TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心