小米拟 7 月 9 号在港上市，今日起开始国际配售 新闻

据 彭博社报道 ，小米计划于 7 月 9 日正式上市，今日进行国际配售下周一招股，发行价在 17 港元到 22 港元之间，将发行 21.8 亿股。此次发行股本占其上市前股本 10% ，以招股价上限 22 港元推算，公司估值约 611 亿美元。报道中称， 小米计划在香港融资最多 61 亿美元 ，将成为继去年 9 月，中国邮储银行在香港上市融资 76 亿美元之后规模最大的企业 IPO。

据悉，里昂证券、 高盛 和 摩根士丹利 将是小米香港 IPO 的联合主承销商。基石投资人包括中国移动、高通 、 CDB Private Equity、保利集团、招商局集团、顺丰集团等，将联合投资 5.48 亿美元，其中中国移动和高通将分别投资 1 亿美元。

此前，有媒体爆料称小米计划通过在香港的 IPO 和几乎同步在中国内地的上市融资总共 100 亿美元。目前， 小米已推迟了在上海股市发行 CDR ，决定分步实施在香港和境内的上市计划。推迟了 CDR 之后，小米估值从年初被估值 1000 亿美元下调至 550 亿到 700 亿美元之间。据小米早前在 CDR 招股说明书披露，扣除非经常性损益因素后，集团 2017 年全年经调整净利润为 39.5 亿元人民币，即约 47.8 亿港元。

据财新社报道，来港上市的新经济公司接踵而至，内地消费资讯服务平台美团最快在今、明两日提交上市申请，集资额或高达 470 亿元。美团发言人表示不予评论。