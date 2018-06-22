苹果联合罗技发布的“蜡笔”和“Rugged Combo 2 ”的键盘保护套长这样 新闻

在今年三月份的苹果教育发布会中 ，苹果宣布了要联合罗技发布了一款名为一款名为“蜡笔”的电子笔，该触控笔被认为将是市面上最接近 Apple Pencil 体验且售价最划算的产品，现在三个月过去了，有外媒 CNET 就提前拿到了罗技“蜡笔”作了快速上手:

首先，相较于 Apple Pencil 99 美元的价格，罗技“蜡笔”仅需 49 美元。蜡笔为 2018 年的 9.7 英寸 iPad 设计的，所欲与市面上的 iPad Pro 都不兼容。因此业界猜测，未来推出的 iPad Pro 都将内置短频接收器以支持更多类似罗技“蜡笔”的配件。由于它是靠短距离的 RF 射频而不是蓝牙连接的。更新到 iOS 11.4 后，只要 Apple Pencil 尚未与其配对，罗技“蜡笔”就会自动与 iPad 连接。

握持感上，CNET 认为罗技“蜡笔” 的握持手感要比 Apple Pencil 更好，同时它的尺寸更大，扁平化的形状不会让它从桌面滚落。并且还可以在各种角度工作，提供倾斜书写的支持。蜡笔也支持 iPad 的防误触机制，当学生们将手放在屏幕上，iPad 会识别罗技“蜡笔”和手在屏幕上的差异，防止手掌影响手写笔的体验。当然罗技“蜡笔”也可以像 Apple Pencil 一样在地图上注释或者点击快捷键，不用笨拙的手指在上面戳来戳去。

缺点也很明显——由于它原材料价格所限制导致这个触控笔不具备压感，而这点是十年上许多蓝牙触控笔和电容式头触笔价格拉开距离的主要原因。

罗技“蜡笔”可以使用普通的 Lightning 线进行充电，续航可以使用 8 小时，和它一起在教育发布会上发布的是一款名为 Rugged Combo 2 的超坚固键盘保护套。CNET 认为这款保护套很大，很重，但是保护性很好。卡扣式的键盘不需要充电或者配对，还可以防泼溅，只是打字有点软，如果再加上一个触控板就更好了。

教育工作者可以以 49 美元购买这款罗技的电子笔，保护套也只要 99 美元，这对于新 iPad 来说是非常值得购买的。不过心急的你可能还得等待——这两款产品目前仅在教育渠道售卖，普通消费者买不到。