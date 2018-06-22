索尼 8 月停止 PlayStation 2 售后服务 新闻

索尼互动娱乐（Sony Interactive Entertainment，SIE）6 月 22 日发布 通知 ，宣布 PlayStation 2 及周边设备的售后服务将从 2018 年 8 月 31 日起终止。

PlayStation 2 的主机和周边设备的售后服务以及库存的替换零部件将在 8 月 31 日开始不再提供，不过玩家依然可以在 8 月 31 日前申请售后服务，PlayStation 依然会受理，但需要在 9 月 7 日前将设备送至维修点。





￼PlayStation 2 是索尼电脑娱乐（Sony Computer Entertainment，现 索尼互动娱乐）在 2000 年推出的游戏主机，2004 年正式在中国大陆发售，由于当时中国大陆的游戏禁令，这款游戏机只好以 “电脑娱乐系统” 的名义进入该市场，并采用极严格的锁区设置。任天堂与神游科技 2003 年推出的“神游机”（中国版 Nintendo 64）也被定义为 “家庭亲子教育产品”。

PlayStation 2 已经在 2012 年 12 月宣告终止销售，生命周期近 13 年之久，当时这款游戏机的全球销量已经达到 1 亿 5000 万台以上。PlayStation 2 同时期的竞品还包括世嘉 Dreamcast、微软 Xbox 和任天堂 GameCube。